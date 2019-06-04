Российские аэропорты получили имена выдающихся соотечественников

Присвоение аэропортам России имен людей, имеющих особые заслуги перед Отечеством, призвано увековечить их память и вклад в развитие страны.

ТАШКЕНТ, 4 июн – Sputnik. Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении имен 44 аэропортам страны, сообщает "Российская газета".

Так, столичный аэропорт Внуково теперь носит имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово – ученого Михаила Ломоносова, а Шереметьево – поэта Александра Пушкина. Ряд воздушных гаваней были названы в честь великих правителей, известных ученых, деятелей культуры и искусства.

С полным списком новых наименований можно ознакомиться по ссылке.

Имена исторических деятелей для аэропортов выбирались на конкурсе "Великие имена России", который проходил осенью 2018 года. Россияне могли проголосовать за понравившиеся варианты. По итогам конкурса Общественная палата РФ направила предложения правительству.