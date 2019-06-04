Российские аэропорты получили имена выдающихся соотечественников

Так, столичный аэропорт Внуково теперь носит имя авиаконструктора Андрея Туполева, Домодедово – ученого Михаила Ломоносова, а Шереметьево – поэта Александра Пушкина. Ряд воздушных гаваней были названы в честь великих правителей, известных ученых, деятелей культуры и искусства.
С полным списком новых наименований можно ознакомиться по ссылке.
Имена исторических деятелей для аэропортов выбирались на конкурсе "Великие имена России", который проходил осенью 2018 года. Россияне могли проголосовать за понравившиеся варианты. По итогам конкурса Общественная палата РФ направила предложения правительству.