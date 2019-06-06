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Сериал Чернобыль стал самым лучшим сериалом всех времен

"Чернобыль" стал самым лучшим сериалом всех времен

YouTube
Культура
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Критики высоко оценили как работу режиссера, так и актеров, а в соцсетях это вызвало бурную реакцию - люди несколько дней обсуждают один сериал.

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Сериал "Чернобыль", снятый каналом HBO и режиссером Йоханом Ренком, стал лучшим сериалом всех времен по версии IMDb, сообщает The Variety. 

Примечательно, что "Чернобыль" вышел на экраны в одно время с финалом "Игры престолов", однако поднялся намного выше в рейтинге.

Два последних эпизода драматического мини-сериала уже получили оценку 9,7 из 10 баллов.

"Чернобыль" рассказывает об аварии, произошедшей в 1986 году на Чернобыльской АЭС. В сериале вы можете увидеть воссоздание хронологии чернобыльской катастрофы и ликвидации ее последствий в жутких подробностях.

Главные роли в нем сыграли шведский актер Стеллан Скарсгард и британская актриса Эмили Уотсон, а также британец Джаред Харрис.

Западные и российские кинокритики уже высоко оценили работу режиссера и актеров.

Теги:
трейлер, киноиндустрия, кинорежиссер, кинокритик, Кино, Чернобыль, YouTube, Видео, США, США, сериал



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