16:35 06 Июня 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB130.41
  • EUR9507.10
  • USD8513.57
Поиск
Певец Мот

Мот выступит в Ташкенте

© Sputnik / Евгений Одиноков
Культура
Получить короткую ссылку
120 0 0

Этим летом и осенью Ташкент ждет наплыв знаменитостей - смотрите кто выступит в столице в ближайшее время!

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Совсем скоро в Ташкенте выступят Ternovoy, Jony и Мот, сообщает Афиша.уз.

Концерт Мота состоится во Дворце "Дружба народов" с шоу "Для своих".

Мот — участник проекта Black Star Mafia, обладатель престижных музыкальных премий Муз ТВ и "Золотой граммофон". 

А вот концерты Ternovoy и Jony состоятся уже в июле на арене теннисных кортов "Узбекистан" в рамках первого музыкального шоу Summer Party.

Ternovoy - артист музыкального лейбла BlackStar. Победитель шоу "ПЕСНИ" на ТНТ. Треки, которые TERNOVOY(еще под именем Terry) исполнил на проекте плотно оккупировали первые места чартов. Артист владеет несколькими разными стилями читки, а также использует вокал в своих песнях.

Теги:
Концерт, музыка, музыканты, музыкант, звезды, знаменитости



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Эмили Ратаковски
Самые роскошные образы модной премии CFDA Awards 2019
Энергия для Ферганской долины
Энергия будущего: как строится уникальная Туракурганская ТЭС - видео
Процессы в организме после отказа от курения
Что происходит с человеком после отказа от курения

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054