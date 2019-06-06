Мот выступит в Ташкенте

Этим летом и осенью Ташкент ждет наплыв знаменитостей - смотрите кто выступит в столице в ближайшее время!

ТАШКЕНТ, 6 июн - Sputnik. Совсем скоро в Ташкенте выступят Ternovoy, Jony и Мот, сообщает Афиша.уз.

Концерт Мота состоится во Дворце "Дружба народов" с шоу "Для своих".

Мот — участник проекта Black Star Mafia, обладатель престижных музыкальных премий Муз ТВ и "Золотой граммофон".

А вот концерты Ternovoy и Jony состоятся уже в июле на арене теннисных кортов "Узбекистан" в рамках первого музыкального шоу Summer Party.

Ternovoy - артист музыкального лейбла BlackStar. Победитель шоу "ПЕСНИ" на ТНТ. Треки, которые TERNOVOY(еще под именем Terry) исполнил на проекте плотно оккупировали первые места чартов. Артист владеет несколькими разными стилями читки, а также использует вокал в своих песнях.