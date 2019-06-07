Цирк будущего: в Германии животных заменили голограммами

Немецкий цирк нашел необычное решение, которое устраивало бы и защитников животных, и зрителей, жаждущих шоу. О подробностях расскажет Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 7 июн – Sputnik. Цирк Circus Roncalli (Германия) предложил инновационное решение, благодаря которому шоу с участием зверей остались, при этом их эксплуатация была полностью прекращена, пишет BBC.

Сегодня все больше людей отказываются от походов в цирк из-за жестокого обращения с дикими животными. На данный момент, более 45 стран полностью или частично запрещают их эксплуатацию в развлекательных целях. Официально в Германии такого запрета нет, однако один из цирков предложил компромиссное решение – голограммы.

Идея появилась в 2018 году, когда основатель цирка Бернхард Пол смотрел шоу в перерыве Суперкубка НФЛ. Тогда на сцене Джастин Тимберлейк пел, стоя рядом с голограммой Prince, умершего за два года до этого. После этого Бернхард Пол решил применить технологию в своем цирке.

Он инвестировал более 500 000 евро в создание голографических инсталляций, демонстрирующих выступления разнообразных представителей фауны. Для показа трехмерных моделей используется специальный круговой экран на арене и проекторы компании Optoma.

В результате отпала необходимость в защитном барьере в номерах с хищниками. Помимо этого, больше не придется разделять выступления разных зверей и соблюдать правила природы (животных можно сделать крупнее и "научить" чему угодно).

Circus Roncalli Circus Roncalli заменил животных на голограммы

За прошедший год шоу с участием 3D слонов, коней и даже гигантской золотой рыбки посетило более 600 000 человек. Трехмерные изображения заполняют собой всю арену шириной 32 метра и прекрасно видны из любой точки зала.

Защитники животных довольны: к такому цирку у них претензий нет. Счастливы и зрители, оставляющие восторженные отзывы о захватывающем шоу прямиком из будущего.