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Племянница Усманова представила новую коллекцию одежды в Ташкенте

Племянница Усманова представила новую коллекцию одежды в Ташкенте

© Evgeniy Sorochin
Культура
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В новой коллекции Гани Усмановой использовался узбекский хлопок и минимализм.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Бизнес-леди и дизайнер Ганя Усманова представила свою новую коллекцию в рамках благотворительного проекта Ganya Usman Collection, сообщает "Афиша.уз".

Закрытый показ. на которой пришли все знаменитости Узбекистана, фешн-блогеры и модельеры, прошел в торговом доме Premium Line.

Племянница Усманова представила новую коллекцию одежды в Ташкенте
© Evgeniy Sorochin
Племянница Усманова представила новую коллекцию одежды в Ташкенте

Подиум был создан в виде газона с зеленой травой, по залу были красиво разбросаны корнеры с одеждой из новой коллекции.

Племянница Усманова представила новую коллекцию одежды в Ташкенте
© Evgeniy Sorochin
Племянница Усманова представила новую коллекцию одежды в Ташкенте

Во время самого показа на ковер босиком выходили модели в легких платьях и шортах и с детьми.

Примечательно, что в новой коллекции есть линейка и для маленьких детишек.

Племянница Усманова представила новую коллекцию одежды в Ташкенте
© Evgeniy Sorochin
Племянница Усманова представила новую коллекцию одежды в Ташкенте

По словам издания, для создания коллекции использовался только узбекский хлопок.

Теги:
Ташкент, Ташкент, показ мод, показ мод, показ, Показ, Одежда, мода, мода, Узбекистан, Узбекистан



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