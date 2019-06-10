В новой коллекции Гани Усмановой использовался узбекский хлопок и минимализм.

ТАШКЕНТ, 10 июн - Sputnik. Бизнес-леди и дизайнер Ганя Усманова представила свою новую коллекцию в рамках благотворительного проекта Ganya Usman Collection, сообщает "Афиша.уз".

Закрытый показ. на которой пришли все знаменитости Узбекистана, фешн-блогеры и модельеры, прошел в торговом доме Premium Line.

© Evgeniy Sorochin Племянница Усманова представила новую коллекцию одежды в Ташкенте

Подиум был создан в виде газона с зеленой травой, по залу были красиво разбросаны корнеры с одеждой из новой коллекции.

© Evgeniy Sorochin Племянница Усманова представила новую коллекцию одежды в Ташкенте

Во время самого показа на ковер босиком выходили модели в легких платьях и шортах и с детьми.

Примечательно, что в новой коллекции есть линейка и для маленьких детишек.

© Evgeniy Sorochin Племянница Усманова представила новую коллекцию одежды в Ташкенте

По словам издания, для создания коллекции использовался только узбекский хлопок.