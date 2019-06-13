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Что Зарина Низомиддинова ответила своим хейтерам - видео

Что Зарина Низомиддинова ответила своим хейтерам - видео

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Культура
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По словам актрисы, если ее критикуют, значит есть о чем говорить, поэтому она никогда не расстраивается.

ТАШКЕНТ, 13 июн - Sputnik. Актриса Зарина Низомиддинова ответила всем своим хейтером в большом интерьвью, которое на днях дала журналистам.

По ее словам, ей часто приходят негативные сообщения, но она никогда не расстраивается, если видит, как плохо о ней могут писать люди.

"Мне часто мои знакомые скидывают то, что пишут обо мне хейтеры. Я никогда не расстраивалась по этому поводу. Раз критикуют и ненавидят, значит есть что-то такое во мне, что заставляет их говорить обо мне. Когда перестанут говорить обо мне, это будет означать то, что я уже не являюсь популярной актрисой", — рассказала актриса.

Напомним, Зарина Низомиддинова - узбекская актриса, дочь одного из основателей легендарного ансамбля "Ялла" Шахбоза Низамутдинова.

Приз "За лучшую женскую роль" на МКФ "Волоколамский рубеж", 2012 - фильм "Небеса - моя обитель".

Теги:
сплетни, Кино, искусство, узбекистанка, Узбекистан, Узбекистан, актриса



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