Вдохновение и забвение: останется ли Бухара столицей "узбекского авангарда"

Имя легендарного художника знакомо, увы, далеко не всем жителям Бухары. По крайней мере, о нем не слышали 9 из 10 бухарцев, проходящих мимо городского музея изобразительных искусств, где хранятся его работы. К ним не выстраиваются очереди, обходят их вниманием и многочисленные туристы. Впрочем, как и сам музей, расположенный в самом сердце туристического маршрута и тоже являющийся памятником архитектуры – только иной, сегодня здесь непопулярной эпохи.
"Туристы заходят редко. И то, лишь любители искусства, обратившие внимание на наши рекламные вывески, — говорит заведующий филиалом музея изобразительных искусств Обид Мавланов. – Отдельных экскурсий, к сожалению, нет. Наши основные посетители – это школьники и студенты профильных направлений".
Бухара — город вдохновения
"Он родился в Казани в 1879 году. Учился в Петербурге и Париже, а затем вернулся на родину. Однако там его не поняли как художника, он оставался невостребованным. Поездка в Бухару коренным образом изменила жизнь Бенькова. Здесь не было конкуренции, колких насмешек коллег по цеху. В Бухаре он находит вдохновение, а город – своего творца", — объясняет Мавланов.
Согласно основной версии, в Бухару Беньков приезжает по совету своего земляка Петра Корнилова, который посетил этот край двумя годами ранее в составе археологической экспедиции. Сам Корнилов позже становится заместителем директора Бухарского государственного музея, правопреемником которого стал нынешний музей изобразительных искусств.
По словам искусствоведа Рано Эшанкуловой, художник поражал своей работоспособностью. Наряду с портретами он пишет множество пейзажей. Стараясь постичь городской уклад, он мог часами сидеть на базаре, в чайхане или на берегу хауза, наблюдая за взаимоотношениями межу людьми и общаясь с горожанами.
"В его работах можно увидеть реализм, импрессионизм и местные традиции. Они отличаются свободной широкой манерой письма с особым методом наложения мазков. Они наполнены воздухом, потрясающими цветовыми переходами, поражают игрой светотени, а в портретах мастер подчеркивает индивидуальность героев, их характер и жизненный опыт", — говорит она.
Необычный талант художника развился благодаря впечатлениям, полученным в Средней Азии. Она стала для него второй родиной. Влюбленный в этот край, он остается здесь до конца своей жизни, которая оборвалась в 1949 году в Самарканде, куда он переезжает после Бухары и где открывает свою собственную школу живописи.
Здесь есть и полотна Александра Волкова, Александра Николаева, Михаила Курзина и других художников советского периода, в разное время приехавших в Бухару и внесших свой вклад в развитие изобразительного искусства Узбекистана. Вскоре художественное направление, периода 1920-1930 годов назовут "узбекским авангардом". Он станет своеобразным синтезом западно-европейского, русского и узбекского модернистского движений.
В русском стиле
Так сложилось исторически, что здание, в котором располагается музей, как и авторы хранящихся там полотен, тоже имеет русское происхождение. Оно построено в центре города в 1910-1912 годах на средства известного мецената и купца Саввы Морозова. В те времена здесь бурлила международная торговля, а вокруг располагались еще действующие караван-сараи (гостиницы того времени), торговый купол и купол менял.
"Здание строили русские архитекторы – те же, что возвели загородную резиденцию эмира Мохи-Хосу. В комплексе, который одно время занимал Госбанк, до сих пор сохранилось несколько сейфовых комнат, где мы храним ценные экспонаты не из основной экспозиции. Но мы планируем и из них собрать отдельную выставку. Думаю, исторические инсталляции привлекут внимание посетителей", — делится планами Обид Мавланов.
Реализовать идею пока мешают финансовые сложности. Существующих грантов на все не хватает, да и не на все виды деятельности они распространяются.
Конкуренция эпох
Искусствоведы отмечают, что основное внимание в стране, в том числе и в туристической сфере, уделяется доисламской и исламской истории и искусству, а также национальным традициям. При этом в стороне остается достаточно большой и плодотворный период конца XIX столетия.
"Мы не должны забывать этот период, он показывает, что наш край исторически был не просто центром международной торговли. Здесь было место и европейскому искусству. Поэтому в нашем музее мы должны создать условия не хуже, чем в других престижных галереях", — заключил Мавланов.
Он уверен, тогда творчество легендарных художников, нашедших здесь свой новый дом, засияет иными красками, обретет вторую жизнь и станет еще одной достопримечательностью древнего города.