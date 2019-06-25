Умерла актриса Алла Покровская – вдова Олега Ефремова

Покровская 45 лет служила в "Современнике", а последние пятнадцать — в МХТ имени Чехова.

ТАШКЕНТ, 25 июн — Sputnik. В Москве скончалась народная артистка РСФСР, профессор и театральный режиссер Алла Покровская. Ей был 81 год.

Как сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, актрису похоронят 27 июня на Троекуровском кладбище, прощание состоится в театре.

© Sputnik / Евгения Новоженина Алла Покровская

Алла Покровская была супругой актера и режиссера Олега Ефремова. Их сын Михаил, а также внуки Николай и Никита тоже выбрали актерскую профессию.

© Sputnik / Галина Кмит Народный артист РСФСР, главный режиссер московского театра-студии "Современник" Олег Ефремов и его жена, актриса Алла Покровская.

"Художественный театр скорбит и выражает глубочайшие соболезнования Михаилу Олеговичу Ефремову, всем родным и близким Аллы Борисовны, ее коллегам и многочисленным ученикам", — говорится в публикации на сайте МХТ.

© Sputnik / Александр Гладштейн Сцена из спектакля Московского театра "Современник" по пьесе А.Свободина "Народовольцы". Софья Перовская - Алла Покровская, Желябов - Олег Ефремов.

Алла Покровская родилась в Москве в творческой семье и с детства мечтала о сцене. В 1959 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего ее приняли в труппу "Современника". Она служила в этом театре 45 лет.

В 2004-м актриса перешла в МХТ имени Чехова. Много лет преподавала в школе-студии.

Алла Покровская снялась в десятках фильмов, в числе которых "Июльский дождь" режиссера Марлена Хуциева, "Такая короткая долгая жизнь" Константина Худякова, "Дневной поезд" Инессы Селезневой и многие другие.