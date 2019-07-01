На следующем этапе со стороны Google Arts&Culture планируется разработать 3D-туры для музеев Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. Между Фондом развития культуры и искусства при Министерстве культуры Узбекистана и Google Arts & Culture подписано соглашение по размещению онлайн каталога музейных коллекций Узбекистана, сообщает Telegram-канал.

На днях на платформе была запущена цифровая коллекция и две онлайн выставки.

Фонд стал первым партнером платформы Google Arts & Culture из Узбекистана.

Присутствие музейных коллекций Узбекистана на Google Arts & Culture даст возможность расширять границы многогранности культур мировой онлайн платформы.

Коллекции музеев Узбекистана представлены на Google Arts&Culture

Теперь пользователи из любой точки мира могут получить доступ к представленным экспонатам.

Google Arts & Culture – это онлайн-коллекция экспонатов из 1200 музеев, галерей и других организаций в 70 странах. Сервис Google Arts & Culture представляет возможность посещать мировые выставки и изучать произведения искусства в мельчайших деталях. Также здесь представлены истории и публикации по мировой культуре и искусству, фотографии, видеоролики и рукописи, экскурсии по городам и памятникам архитектуры, а также чудеса природы.