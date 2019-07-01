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В июле на экраны выйдет фильм об Алишере Навои

В июле на экраны выйдет фильм об Алишере Навои

© STV
Культура
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Съемки кинофильма проходят на исторических зонах города: площади Регистан, комплексе Шахи-Зинда, Ходжи Ахрора Вали и городище Афросиаб.

ТАШКЕНТ, 1 июл - Sputnik. В Самарканде проходят съемки документального фильма "Навоийская конференция" по заказу "Узбеккино" о жизни и творчестве Алишера Навои, сообщает STV.

Известно, что основной акцент будет сделан на время правления Тимуридов, когда особого расцвета достигают наука, культура и укрепляется государственная мощь.

Сами съемки кинофильма проходят на исторических зонах города: площади Регистан, комплексе Шахи-Зинда, Ходжи Ахрора Вали и городище Афросиаб.

В июле на экраны выйдет фильм об Алишере Навои
© STV
В июле на экраны выйдет фильм об Алишере Навои

Премьера фильма назначена на июль 2019 года.

Низамаддин Мир Алишер Навои – выдающийся узбекский поэт, убежденный гуманист, мыслитель, государственный деятель. 

На своем посту Алишер Навои оказывал большую помощь музыкантам, поэтам, художникам, калиграфам, пользовался огромной популярностью среди народа.

Еще одним несомненным вкладом Алишера Навои в литературную деятельность своего времени, было введение староузбекского языка, наряду с фарси, в творчество литераторов.

До него никто не писал на тюрки, считая его слишком грубым для стихосложения.

Таким образом, творчество поэта оказало неоспоримое воздействие на развитие не только узбекской, но и других тюркоязычных литератур.

Теги:
киноиндустрия, съемка, Культура, Узбекистан, Узбекистан, Премьера, узбеккино, Кино



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