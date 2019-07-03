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Как живут артисты: журналистка ворвалась в дом Жасура Умирова - видео

Как живут артисты: журналистка ворвалась в дом Жасура Умирова - видео

© YouTube
Культура
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Видеоролик набрал более миллиона просмотров на YouTube и тысячи комментариев. Скорее смотрите, как живет узбекский певец!

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Узбекские селебрити живут довольно скрытно, об их личной жизни и том, как они живут обычным людям почти ничего не известно, а журналистка Лазиза решилась на то, чтобы показать миру, как живут певец Жасур Умиров.

Как живут артисты: журналистка ворвалась в дом Жасура Умирова - видео
© YouTube
Как живут артисты: журналистка ворвалась в дом Жасура Умирова - видео

Примечательно, что видео было опубликовано еще в начале мая, однако только сейчас пользователи соцсетей начали на него реагировать. Собственно, на сегодняшний день ролик набрал более миллиона просмотров на YouTube и тысячи комментариев.

Журналистка не просто взяла интервью у артиста, а ворвалась к нему в спальню.

Как живут артисты: журналистка ворвалась в дом Жасура Умирова - видео
© YouTube
Как живут артисты: журналистка ворвалась в дом Жасура Умирова - видео

Многим поклонникам музыканта это не понравилось, и она написали: "Разве можно так врываться к мужчине в спальню?! Эту журналистку срочно надо выдать замуж!".

На видео обзор роскошного особняка Жасура Умирова занимает меньшую часть, однако операторам удалось снять дорогие интерьеры.

Кстати, некоторые узбекистанцы уже предложили ввести налог для артистов.

Смотрите видео!

Теги:
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