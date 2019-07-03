Как живут артисты: журналистка ворвалась в дом Жасура Умирова - видео

ТАШКЕНТ, 3 июл - Sputnik. Узбекские селебрити живут довольно скрытно, об их личной жизни и том, как они живут обычным людям почти ничего не известно, а журналистка Лазиза решилась на то, чтобы показать миру, как живут певец Жасур Умиров.
Примечательно, что видео было опубликовано еще в начале мая, однако только сейчас пользователи соцсетей начали на него реагировать. Собственно, на сегодняшний день ролик набрал более миллиона просмотров на YouTube и тысячи комментариев.
Журналистка не просто взяла интервью у артиста, а ворвалась к нему в спальню.
Многим поклонникам музыканта это не понравилось, и она написали: "Разве можно так врываться к мужчине в спальню?! Эту журналистку срочно надо выдать замуж!".
На видео обзор роскошного особняка Жасура Умирова занимает меньшую часть, однако операторам удалось снять дорогие интерьеры.
Кстати, некоторые узбекистанцы уже предложили ввести налог для артистов.
Смотрите видео!