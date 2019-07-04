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Здание российского торгового представительства в Вашингтоне

Посольство Узбекистана помогло организовать выставку в Вашингтоне

© Sputnik / Алексей Агарышев
Культура
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На выставке представлена интерактивная карта Шелкового пути, ткани и скульптуры.

ТАШКЕНТ, 4 июл – Sputnik. В Вашингтоне при поддержке посольства Узбекистана открылась международная электронная выставка "Согдийцы – их влияние на Шелковом пути". Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Выставка создана в рамках меморандума о сотрудничестве между Галереей Фрира и Саклера Смитсоновского института и узбекской стороной. Документ был подписанного в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в США в мае 2018 года.

В цифровом музее со всех уголков мира собрана коллекцию артефактов согдийской цивилизации. Экспозиция объединила ученых из Узбекистана, США, России, Китая, Японии, Великобритании, Франции и Италии. 

В организации выставки участвовала Академия наук Узбекистана.

Уникальность коллекции состоит в том, что выставка смогла собрать в одно целое предметы искусства и культуры древней Согдианы, которые хранятся в разных музеях мира.

Сама выставка поделена на три раздела: исторические записи о согдийском искусстве и культуре, согдийское искусство и культура в 25 объектах, исторические торговые пути согдийцев.

Теги:
Вашингтон, Академия наук Узбекистана, Узбекистан



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