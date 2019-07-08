Российский телеканал снял документальный фильм об Аральском море

В передаче отмечается, что Аральская трагедия давно вышла за рамки стран региона, став общепланетарной и требующей внимания всего мирового сообщества.

ТАШКЕНТ, 8 июл — Sputnik. Телеканал Россия 24 презентовал фильм "Аральские волны", посвященный Аральской катастрофе.

Данный фильм вы можете посмотреть на YouTube по ссылке.

В передаче отмечается, что Аральская трагедия давно вышла за рамки стран региона, став общепланетарной и требующей внимания всего мирового сообщества.

Как отмечается, данный фильм вышел в свет благодаря сотрудничеству Посольства Республики Узбекистан в РФ, Государственного комитета Республики Узбекистан по экологии и охране окружающей среды и телеканала "Россия 24".

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Ранее сообщалось, что на дне Аральского моря высадили восемь миллионов кустов саксаула. Их мощные корни способны поднимать воду с большой глубины.

Узбекистан планирует к 2030 году засеять 500 тысяч гектаров леса на месте высохшего Арала. Пустыня, образовавшаяся здесь, занимает 5,5 миллионов гектаров. Со дна ветер ежегодно поднимает 100 тонн соли, песка и пыли.

Аральское море до 1960 года было четвертым крупнейшим по площади озером в мире. Но за последние 55 лет его площадь сократилась практически втрое, уровень воды снизился на 29 метров, объем воды в море уменьшился в 15 раз, увеличилась ее засоленность, исчезла рыба.

Сейчас там, где это возможно, ведутся работы по возрождению водной среды, а в более проблемных местах сажают деревья. За последние годы Узбекистан, Казахстан и сопредельные государства достигли больших успехов в разработке систем мониторинга лесного хозяйства и обязались провести широкомасштабную работу по восстановлению лесных ландшафтов.