"Я стану великой женщиной": история узбекской модели Нигины Фахриддиновой

ТАШКЕНТ, 9 июл - Sputnik. Быть моделью - сложная задача, а представлять свою страну на мировых конкурсах красоты - еще и ответственная.

Модель Нигина Фахриддинова, которая станет первой узбекистанкой, представляющую родную страну на конкурсе Miss Intercontinental, рассказала Sputnik Узбекистан о своих планах на будущее, комплексах и сложном прошлом.

День из жизни

Мой день всегда загружен. Так, как я модель - у меня никогда нет каких-то определенных планов. Но неизменным остается, конечно же фитнес. Спортом я занимаюсь шесть раз в неделю.

Чтобы держать себя в форме я не могу сказать, что придерживаюсь какой-то диеты или определенного питания. Я ни в чем себе не отказываю, не ограничиваю в сладком.

Тренировки в зале помогают мне в этом. Я просто не ем много и тем более на ночь, пью очень много воды и веду активный образ жизни.

Комплексы в детстве

Я никогда не верила в то, что я красивая и была до такой степени закомплексованным ребенком, что никогда в себя не верила, хотя обладала огромным количеством навыков.

Я пробовала себя в вокале, рисовании, ходила пять лет на русский народный хор, на шитье, на вязание, у меня два красных диплома кулинара и кондитера, я даже рисовала в школе портреты за деньги и продавала их.

Архив модели Нигина Фахриддинова

А что касаемо любви к себе, например, хорошо одеваться, привлекать внимание и так далее... Нет, я была от этого далека. Я всегда одевалась очень простенько, никогда даже не думала, что стану моделью.

Я сама из города Навои и для меня подумать о том, что когда-то я смогу переехать в столицу Узбекистана и стану там уважаемым человеком - это были несбыточные мечты.

Более того, я бы никогда не подумала, что буду преподавать в Ташкенте дефиле, моделинг, что попаду на обложку журнала и что для кого-то я буду идеалом.

Архив модели Нигина Фахриддинова

Но несмотря на все это, я не переставала мечтать. Хорошие дни были, или плохие - я всегда мечтала.

Я всегда смотрела в небо и думала о том, что когда-нибудь ко мне придут хорошие дни. Тогда у меня были проблемы и из-за них я не могла в себя поверить.

У меня никогда не было таких условий, чтобы родители говорили мне: "Ты справишься! Ты молодец! Иди вперед!". У меня было мало подруг, я почти не ходила никуда гулять. Так как я была старшим ребенком в семье, то я ходила с утра в школу и сразу возвращалась обратно домой. С 11 лет я на всю семью готовила завтрак, ужин, проверяла уроки, следила за братиком, сестренкой, отводила их в садик.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 10 Июн 2019 в 10:11 PDT

Стирка-уборка-готовка - это было мое детство.

Я была первой помощницей мамы и всегда хотела ее радовать.

В общем, я была очень домашней девочкой, которая никогда лишний раз не вышла бы погулять с подружками. Я любила быть наедине с собой.

Модель с характером

Несмотря на то, что я работаю моделью - я не хочу себя полностью посвящать именно этому. Честно говоря, я просто не готова быть манекеном, которому постоянно говорят, что ему делать и делают с ним все, что хотят.

Я человек с характером, поэтому всегда очень важно, чтобы тот образ, который мне предлагают нравился мне самой и мне было в нем комфортно.

Архив модели Нигина Фахриддинова

Поэтому я поставила себе цель, что я буду кем-то между моделью и "Мисс". Я хочу быть модной, хочу быть в тренде, повышать свои навыки дефиле, фотопозирование, актерское мастерство, а также я хочу стать истинной леди. Хочу стать настоящей женщиной, которая изменит мир.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 30 Май 2019 в 11:57 PDT

Есть очень много великих женщин, у которых была тяжелая судьба, как и у меня. Я считаю, что это знак. Есть такая отличная книга "Женщины, изменившие мир" и прочитала там историю Мэрилин Монро. Я была поражена.. У нее была такая сложная жизнь, но она нашла в себе силы стать такой великой и встала на ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 9 Дек 2018 в 8:13 PST

Моя сложная судьба в прошлом, видимо, готовила меня к будущим победам.

Я верю и знаю, что стану одним из великих людей нашей планеты.

От Miss Intercontinental до "Мисс Вселенной"

На конкурс Miss Intercontinental я решила пойти в прошлом году, когда меня пригласил менеджер "Топ-модель СНГ". Он мне написал мне в Instagram, чтоб я прошла кастинг. После того, как я победила в кастинге, то полетела представлять Узбекистан в Армению в 2018 году.

Международный конкурс Miss Intercontinental проводится с 1971 года. Это один из самых престижных конкурсов красоты в мире.

Сейчас я готовлюсь к конкурсе Miss Intercontinental и готова принять поддержку от своей страны в организации подготовки к конкурсу, гардероба, конференций, интервью, открыта к сотрудничеству с дизайнерами, клипмейкерами, и брендами.

Узбекистанка впервые поедет на конкурс красоты Miss Intercontinental >>

У меня есть еще одна цель - вывезти флаг Узбекистана на арену "Мисс мира". Я безумно этим горю!

Дай Бог, дальше будет и "Мисс Вселенная".

Нигине Фахриддиновой 20 лет. Прошлой осенью девушка представляла Узбекистан на международном конкурсе "Топ-модель СНГ – 2018", прошла в финал конкурса и единственная среди всех участниц была отмечена сразу в двух в номинациях — Fashion Model 2018 и Top model friendship.

Мной движет то, что я буду представлять не саму себя, ради своей славы, а именно ради нашей страны!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 4 Июл 2019 в 10:27 PDT

Я просто мечтаю о том, чтобы люди из разных стран смогли показать Узбекистан на карте и заявить, что, например, вот в этой стране самый умный, дружелюбный, красивый народ.

Хочу, чтобы все узнали о нашей стране!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miss Intercontinental UZB'19 (@niginafaxriddinova) 26 Июн 2019 в 6:01 PDT

Знаете, у меня много раз были мысли уехать из нашей страны, получить гражданство другой, ведь там все эти конкурсы намного проще, их больше и легче попасть. Но я не могу, ведь я хочу гордо представлять наш Узбекистан.