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Подготовка к фестивалю ремесленников в Коканде идет полным ходом

© УзА
Культура
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Как сообщается, фестиваль соберет более 200 ремесленников из 72 стран. В программе заявлено 34 вида прикладного искусства.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Коканде идет подготовка к международному фестивалю ремесленников, который состоится уже в сентябре этого года. Об этом сообщает УзА со ссылкой на данные ассоциации "Хунарманд".

Как сообщается, фестиваль соберет более 200 ремесленников из 72 стран. Посетят фестиваль и зарубежные государственные деятели, и руководители организаций в области ремесленничества, а также ученые сферы и журналисты.

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На базе фестиваля состоится конференция "Перспективы развития ремесленничества и народного прикладного искусства". Гостям действительно будет где разместиться. Уже готовы к заселению 3 гостиницы, а еще в 5 туристических домах  заканчиваются отделочные работы. Всего таких туристических объектов будет около 30. В мероприятиях примут участие ремесленники почти из всех регионов Узбекистана. В программе заявлено 34 вида прикладного искусства.

Теги:
Культура, ремесленники, Фестиваль, фестиваль



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