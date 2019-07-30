Подготовка к фестивалю ремесленников в Коканде идет полным ходом

Как сообщается, фестиваль соберет более 200 ремесленников из 72 стран. В программе заявлено 34 вида прикладного искусства.

ТАШКЕНТ, 30 июл — Sputnik. В Коканде идет подготовка к международному фестивалю ремесленников, который состоится уже в сентябре этого года. Об этом сообщает УзА со ссылкой на данные ассоциации "Хунарманд".

Как сообщается, фестиваль соберет более 200 ремесленников из 72 стран. Посетят фестиваль и зарубежные государственные деятели, и руководители организаций в области ремесленничества, а также ученые сферы и журналисты.

На базе фестиваля состоится конференция "Перспективы развития ремесленничества и народного прикладного искусства". Гостям действительно будет где разместиться. Уже готовы к заселению 3 гостиницы, а еще в 5 туристических домах заканчиваются отделочные работы. Всего таких туристических объектов будет около 30. В мероприятиях примут участие ремесленники почти из всех регионов Узбекистана. В программе заявлено 34 вида прикладного искусства.