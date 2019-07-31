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Атмосферный вечер: в Ташкенте прошел кинопоказ на воздухе

Атмосферный вечер: в Ташкенте прошел кинопоказ на воздухе

© Афиша.уз/Сабина Рагимова
Культура
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Гости и жители Ташкента, уютно устроившись под пледами, посмотрели фильм "Одержимость".

ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. На днях в Экопарке Ташкента на "Острове любви" состоялся дебютный кинопоказ от арт-проекта "Экспонат", сообщает "Афиша.уз".

Было очень много гостей, как желающих просто посмотреть фильм, так и поддержать сам проект, пишет издание.

Атмосферный вечер: в Ташкенте прошел кинопоказ на воздухе
© Афиша.уз/Сабина Рагимова
Атмосферный вечер: в Ташкенте прошел кинопоказ на воздухе

"Арт-проект "Экспонат" — это галерея, у которой нет привязки к постоянной геолокации. Иными словами, Ташкент — это большой чистый холст, который планируется раскрасить самыми яркими красками", — говорит основательница проекта Нигина Халмухамедова.

Зрители приносили с собой пледы и подушки и размещались прямо на полу, на площади под куполом, чтобы посмотреть кинофильм "Одержимость".

Атмосферный вечер: в Ташкенте прошел кинопоказ на воздухе
© Афиша.уз/Сабина Рагимова
Атмосферный вечер: в Ташкенте прошел кинопоказ на воздухе

Приятным бонусом для посетителей кроме самого бесплатного ивента стали еще и бесплатный попкорн с колой. 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, фильмы, фильм, кинотеатр, Кино, Культура, Ташкент, Ташкент



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