ТАШКЕНТ, 31 июл - Sputnik. На днях в Экопарке Ташкента на "Острове любви" состоялся дебютный кинопоказ от арт-проекта "Экспонат", сообщает "Афиша.уз".

Было очень много гостей, как желающих просто посмотреть фильм, так и поддержать сам проект, пишет издание.

© Афиша.уз/Сабина Рагимова Атмосферный вечер: в Ташкенте прошел кинопоказ на воздухе

"Арт-проект "Экспонат" — это галерея, у которой нет привязки к постоянной геолокации. Иными словами, Ташкент — это большой чистый холст, который планируется раскрасить самыми яркими красками", — говорит основательница проекта Нигина Халмухамедова.

Зрители приносили с собой пледы и подушки и размещались прямо на полу, на площади под куполом, чтобы посмотреть кинофильм "Одержимость".

© Афиша.уз/Сабина Рагимова Атмосферный вечер: в Ташкенте прошел кинопоказ на воздухе

Приятным бонусом для посетителей кроме самого бесплатного ивента стали еще и бесплатный попкорн с колой.