Самые известные Instagram-блогеры приедут в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Около 100 известных Instagram-блогеров посетят Узбекистан в конце августа, сообщает "Госкомтуризм".

Все они прибудут в дни I Международного конгресса инфлюенсеров World Influencers Congress, который пройдет в Узбекистане 22-27 августа.

Среди блогеров Сюзанна Брукс с 13 миллионами подписчиков. Девушка рассказывает о своих путешествиях в Грецию, Францию, Италию, Сингапур, Германию, Чехию, США, Австрию и Японию.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Wonderful Places (@wonderful_places) 27 Июл 2019 в 10:21 PDT

Также в Узбекистан приедет Рейта Хакаж - основатель блога Senstylable о моде и шопинге.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от SENSTYLABLE (@senstylable) 30 Июл 2019 в 4:04 PDT

Кроме того, узбекистанцы смогут увидеть вживую Равана Бин Хусайна, бьюти-блогера Садаф, фотографа Алтуга Галипа и многих других.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Rawan Bin Hussain (@rawan) 14 Июн 2019 в 7:32 PDT

По словам Госкомтуризма, основная цель данного мероприятия заключается в создании платформы для обмена идеями и передовыми методами для развития туризма и расширения глобальной сети блогеров.