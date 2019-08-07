Самые известные Instagram-блогеры приедут в Узбекистан

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Около 100 известных Instagram-блогеров посетят Узбекистан в конце августа, сообщает "Госкомтуризм".
Все они прибудут в дни I Международного конгресса инфлюенсеров World Influencers Congress, который пройдет в Узбекистане 22-27 августа.
Среди блогеров Сюзанна Брукс с 13 миллионами подписчиков. Девушка рассказывает о своих путешествиях в Грецию, Францию, Италию, Сингапур, Германию, Чехию, США, Австрию и Японию.
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Также в Узбекистан приедет Рейта Хакаж - основатель блога Senstylable о моде и шопинге.
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Кроме того, узбекистанцы смогут увидеть вживую Равана Бин Хусайна, бьюти-блогера Садаф, фотографа Алтуга Галипа и многих других.
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По словам Госкомтуризма, основная цель данного мероприятия заключается в создании платформы для обмена идеями и передовыми методами для развития туризма и расширения глобальной сети блогеров.