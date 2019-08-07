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Самые известные Instagram-блогеры приедут в Узбекистан

Самые известные Instagram-блогеры приедут в Узбекистан

Instagram
Культура
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I Международный конгресс инфлюенсеров World Influencers Congress пройдет в Узбекистане 22-27 августа.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Около 100 известных Instagram-блогеров посетят Узбекистан в конце августа, сообщает "Госкомтуризм".

Все они прибудут в дни I Международного конгресса инфлюенсеров World Influencers Congress, который пройдет в Узбекистане 22-27 августа.

Среди блогеров Сюзанна Брукс с 13 миллионами подписчиков. Девушка рассказывает о своих путешествиях в Грецию, Францию, Италию, Сингапур, Германию, Чехию, США, Австрию и Японию.

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Публикация от Wonderful Places (@wonderful_places)

Также в Узбекистан приедет Рейта Хакаж - основатель блога Senstylable о моде и шопинге.

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Публикация от SENSTYLABLE (@senstylable)

Кроме того, узбекистанцы смогут увидеть вживую Равана Бин Хусайна, бьюти-блогера Садаф, фотографа Алтуга Галипа и многих других.

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Публикация от Rawan Bin Hussain (@rawan)

По словам Госкомтуризма, основная цель данного мероприятия заключается в создании платформы для обмена идеями и передовыми методами для развития туризма и расширения глобальной сети блогеров. 

Теги:
фото, Instagram, Instagram, Instagram, бьюти-блогер, блогер, Узбекистан, Узбекистан



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