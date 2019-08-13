Помимо фастфуда и разнообразных кухонь мира, посетители смогли отведать и национальные узбекские блюда.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Ташкенте закончился долгожданный Gastro Bazaar, который стартовал еще 9 августа, сообщает MyDay.

В мероприятии приняли участие 14 регионов и более 35 заведений города. Посетители фестивали могли попробовать самые разные кухни в одном месте.

© MyDay Самса и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте

Территория была поделена на две части: национальная кухня разных областей Узбекистана и гастрономическая аллея из кофеен, фастфуда и ресторанов.

© Афиша.уз/Evgeniy Sorochin Самса, фастфуд и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте

В национальной части фестиваля посетители попробовали традиционные блюда.

Также смогли увидеть танцы и костюмы областей и городов: Ташкента, Самарканда, Бухары, Навои, Андижана, Ферганы, Сурхандарьи, Кашкадарьи, Джизака и Республики Каракалпакстан.

© Myday Самса, фастфуд и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте

Конечно же, не обошлось и без плова и фруктов из разных областей.

Цены на национальные блюда начинаются от 10 000 сумов. Например, как пишет издание "Афиша.уз", за порцию ташкентского плова в небольшом контейнере нужно было заплатить 15 000 сумов, за палку шашлыка от 10 000 сумов и выше, за джизакскую самсу посетители платили 18 000 сумов, а килограмм ароматного тандырного мяса стоил 100 000 сумов.

© MyDay Самса, фастфуд и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте

В зоне ресторанов можно было попробовать пиццу от Stuzzico и Apex pizza от 8 000 до 10 000 за кусок, или заказать целую; суши от Yaponamama; все виды фастфуда от EVOS, ШефBurger, BBQ Burger, Tin's hot dog и других заведений.

Напомним, фестиваль, организованный Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с хокимиятом города Ташкента, прошел с 9 по 11 августа в центре столицы на улице Сайилгох (Бродвей).