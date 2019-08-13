14:40 13 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
LIVE:
Самса и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте

Самса, фастфуд и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте

© MyDay
Культура
Получить короткую ссылку
11801

Помимо фастфуда и разнообразных кухонь мира, посетители смогли отведать и национальные узбекские блюда.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Ташкенте закончился долгожданный Gastro Bazaar, который стартовал еще 9 августа, сообщает MyDay.

В мероприятии приняли участие 14 регионов и более 35 заведений города. Посетители фестивали могли попробовать самые разные кухни в одном месте.

Самса и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте
© MyDay
Самса и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте

Территория была поделена на две части: национальная кухня разных областей Узбекистана и гастрономическая аллея из кофеен, фастфуда и ресторанов. 

Самса, фастфуд и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте
© Афиша.уз/Evgeniy Sorochin
Самса, фастфуд и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте

В национальной части фестиваля посетители попробовали традиционные блюда.

Также смогли увидеть танцы и костюмы областей и городов: Ташкента, Самарканда, Бухары, Навои, Андижана, Ферганы, Сурхандарьи, Кашкадарьи, Джизака и Республики Каракалпакстан.

Самса, фастфуд и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте
© Myday
Самса, фастфуд и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте

Конечно же, не обошлось и без плова и фруктов из разных областей. 

Цены на национальные блюда начинаются от 10 000 сумов. Например, как пишет издание "Афиша.уз", за порцию ташкентского плова в небольшом контейнере нужно было заплатить 15 000 сумов, за палку шашлыка от 10 000 сумов и выше, за джизакскую самсу посетители платили 18 000 сумов, а килограмм ароматного тандырного мяса стоил 100 000 сумов.

Самса, фастфуд и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте
© MyDay
Самса, фастфуд и суши: что ели посетители Gastro Bazaar в Ташкенте

В зоне ресторанов можно было попробовать пиццу от Stuzzico и Apex pizza от 8 000 до 10 000 за кусок, или заказать целую; суши от Yaponamama; все виды фастфуда от EVOS, ШефBurger, BBQ Burger, Tin's hot dog и других заведений. 

Напомним, фестиваль, организованный Государственным комитетом Республики Узбекистан по развитию туризма совместно с хокимиятом города Ташкента, прошел  с 9 по 11 августа в центре столицы на улице Сайилгох (Бродвей).

Теги:
Фестиваль, фестиваль, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, еда



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Память о великих вечна!": лучшие кадры со стадиона "Пахтакор"
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
Узбекистан в полуфинале "Танкового биатлона" - прямая трансляция
ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНОВАНИЯ КУРБАН-БАЙРАМА В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Где пройдут праздничные мероприятия на Курбан-хайит в Москве и МО — карта

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054