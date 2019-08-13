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В США проходят мастер-классы танцевального искусства Узбекистана

В США проходят мастер-классы танцевального искусства Узбекистана

Дуне
Культура
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Народная артистка Узбекистана Кизлархон Дустмухамедова демонстрирует имеющийся колорит традиционного национального танцевального искусства Узбекистана молодым американским хореографам.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Вшингтоне, США, стартовала программа по изучению узбекского танцевального искусства, сообщает корреспондент ИА "Дунё".

Участниками данного мероприятия стали американцы, которые с большим интересом изучают культуру и традиции узбекского народа.

В Вашингтон прибыла народная артистка Узбекистана Кизлархон Дустмухамедова, которая проводит мастер-класс и демонстрирует имеющийся колорит традиционного национального танцевального искусства Узбекистана молодым американским хореографам.

В США проходят мастер-классы танцевального искусства Узбекистана
Дуне
В США проходят мастер-классы танцевального искусства Узбекистана

В программу трехдневного тренинга входят проведение обучения особенностям и элементам традиционного танца узбекского народа и стран Центральной Азии, мастер-класс исполнения на музыкальном инструменте доира, семинар по истории и культуре Узбекистана.

Основным организатором мероприятия выступила художественный руководитель танцевальной компании Silk Road Dance, исполнительница и хореограф, известный ученый Лорел Грей, посвятившая свою жизнь изучению танцев и культуры стран Шелкового пути. 

Теги:
танцы, Культура, искусство, Узбекистан, Узбекистан, Вашингтон, США, США



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