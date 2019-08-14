Сокровища Кушанской империи представят на выставке в Ташкенте

Гости выставки смогут увидеть золото кушан, которое нашли при раскопках в Сурхандарьинской области.

ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. В Галерее изобразительного искусства Узбекистана с 23 по 27 августа пройдет выставка "Сокровища Кушанской империи". Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Кушанская империя возникла на территории Средней Азии в середине I века нашей эры.

На выставке покажут редчайшие археологические находки времен могущественной Кушанской империи. Гости экспозиции смогут увидеть золото кушан, найденное на раскопках городища Дальверзин-тепа в Сурхандарьинской области в 1972 году.

Мероприятие пройдет в рамках Недели культурного наследия "Узбекистан – перекресток дорог и цивилизаций: империи, религии, культуры".

В период выставки галерея будет работать без выходных с 10.00 до 17.00.