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Кушанские монеты

Сокровища Кушанской империи представят на выставке в Ташкенте

© Sputnik / А. Варфоломеев
Культура
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Гости выставки смогут увидеть золото кушан, которое нашли при раскопках в Сурхандарьинской области.

ТАШКЕНТ, 14 авг – Sputnik. В Галерее изобразительного искусства Узбекистана с 23 по 27 августа  пройдет выставка "Сокровища Кушанской империи". Об этом сообщает пресс-служба хокимията Ташкента.

Раскопки совместной советско-афганской археологической экспедиции.
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Кушанская империя возникла на территории Средней Азии в середине I века нашей эры.

На выставке покажут редчайшие археологические находки времен могущественной Кушанской империи. Гости экспозиции смогут увидеть золото кушан, найденное на раскопках городища Дальверзин-тепа в Сурхандарьинской области в 1972 году.

Мероприятие пройдет в рамках Недели культурного наследия "Узбекистан – перекресток дорог и цивилизаций: империи, религии, культуры".

В период выставки галерея будет работать без выходных с 10.00 до 17.00.

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Теги:
Ташкент, Узбекистан



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