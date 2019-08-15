Алексей Чумаков выступит в Ташкенте в октябре

Концерт пройдет в Ташкенте во Дворце "Дружбы народов".

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Алексей Чумаков в октябре приезжает в Узбекистан с авторской сольной программой "Лучшее и новое", сообщает Uznews.

Чумаков исполнит новые песни и полюбившиеся хиты: "Необыкновенная", "Тут и там", "Включи во мне свет", "Счастье", "Девочка, девушка, женщина", "В семи ветрах", "Небо в твоих глазах" и другие композиции.

Концерт пройдет 6 октября в 19.00 во Дворце "Дружбы народов". Цена билета от 150 тысяч до 900 тысяч сумов.

Кстати, в прошлом году артист тоже выступил в Ташкенте в октябре.

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Напомним, что Алексей родился в Самарканде, и трепетное отношение к высоким чувствам, как у восточных поэтов, отразилось на его творчестве.