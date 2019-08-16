Уникальному музею в Бухаре быть: Sputnik узнал о деталях проекта

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В историческом караван-сарае Айоз в Бухаре организуют сверхсовременный музей. Проект планировали реализовать давно, но по разным обстоятельствам сроки постоянно сдвигались. Теперь, после заявления вице-премьера Узбекистана, процесс сдвинулся с мертвой точки.

Выступая на пресс-конференции, Азиз Абдухакимов признал, что стартовавший еще в 2003 году проект до последнего времени находился "в подвешенном состоянии". Sputnik Узбекистан выяснил детали будущего культурно-исторического объекта.

Речь идет о некоммерческом проекте французской Ассоциации "Караван-сараи на Великом шелковом пути" по созданию в Бухаре "Живого музея ". Его соавтором и координатором с узбекской стороны выступает частный архитектор-реставратор Зоиршо Клычев.

По его словам, проект охватывает весь архитектурный комплекс, состоящий, помимо Айоз, еще из караван-сараев — Фатхулложон, Ахмаджон и Улугбек тамокифуруш.

Музей призван стать местом возрождения культурно-исторических связей между цивилизациями на Шелковом пути. Это будет уникальный комплекс, не имеющий аналогов в Центральной Азии.

"По плану весь экспозиционный материал будет сопровождаться аудиоинформацией, визуализацией с развлекательными эффектами. Впервые будут применены современные компьютерные технологии, как в ведущих музеях мира", — рассказал архитектор.

Посетители смогут ознакомиться с историей археологии, этнографии, архитектурно-строительных ремесел и градостроительства Бухары. Отдельная часть посвящена диалогу культур со странами, имеющими диппредставительства в Узбекистане.

Богатое историко-культурное наследие в виде книг, карт, фотографий и других иллюстративных материалов, хранящихся в самых разных странах мира, станет экспонатами этого музея. Договоренности о предоставлении необходимых копий уже достигнуты.

"Логично, что эти материалы будут представлены именно в караван-сараях, ставших в разные годы приютом для самих авторов исследований. Это, например, итальянский купец и путешественник Марко Поло, русский ученый-натуралист и топограф Егор Мейендорф, венгерский путешественник Армений Вамбери, французский фотограф Поль Надар, датский исследователь Оле Олуфсен, русский фотограф Прокудин-Горский и другие", — отметил Зоиршо Клычев.

По мнению Клычева, "Живой музей" станет отличным местом для организации фестивалей, научных конференций, театрально-музыкальных программ, конкурсов.

© Sputnik / Фольклорное мероприятие в отреставрированном каравансарае Айоз

В советское время караван-сараи Бухары использовались как складские помещения, а в период Великой Отечественной войны здесь размещались семьи эвакуированных. Впоследствии здания пришли в упадок и стали разрушаться, поэтому потребовалась их срочная реставрация.

"В Бухаре караван-сараи расположены в одном месте, что дает дополнительные возможности в рамках одного комплекса. Общая площадь всех объектов составляет три тысячи квадратных метров. Французская сторона готова была отреставрировать помещения и создать музей за свой счет", — пояснил координатор.

Идея создания музея появилась еще в 1992 году, однако приступить к работам удалось лишь в 2003-м. Задержка была вызвана долгими архивными поисками и подбором специалистов-археологов и опытных мастеров-реставраторов.

В рамках первого этапа реализации, рассчитанного на три года, предусматривалось восстановить два самых больших караван-сарая: Фатхулложон и Айоз. На втором – два других: Ахмаджон и Улугбек тамокифуруш с организацией на их территории "Живого музея".

Однако проект застопорился и даже частично оказался под угрозой срыва. Воспользоваться затянувшейся паузой попытался один из местных предприниматель, который планировал открыть в караван-сарае Айоз ресторан. Когда эти намерения стали достоянием общественности, в ситуацию вмешались французские представители и местные органы власти. По поручению вице-премьера объект был взят на особый контроль хокима города. Теперь есть надежда, что "Живой музей" в скором времени там все-таки появится.