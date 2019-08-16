Малайзийцы снимут сериал в Хорезмской области

Кроме того, иностранная кинокомпания хочет создать в Узбекистане документальный фильм и тревел-шоу.

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. Малайзийская кинокомпания Aquila Emas снимет в Хорезмской области 26-серийный телесериал, а также документальный фильм о легендарных личностях Узбекистана. Об этом пишет ИА "Дунё".

Кроме того, киношники намерены подготовить в Узбекистане выпуски тревел-шоу о туристическом потенциале республики по заказу популярных телеканалов Малайзии.

Накануне посол Узбекистана в Малайзии Равшан Усманов обсудил вопросы съемки с директором кинокомпании.

В 2015 году Aquila Emas уже сняла в Бухарской области художественный фильм Fajar Di Bukhara ("Рассвет в Бухаре"). Эта кинокартина была удостоена престижной награды Anugerah Telenovela Award 2015.