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Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте

Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте

MyDay.uz
Культура
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За три дня фестиваля в Ташкенте выступило более 30 музыкантов.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. В Ташкенте на выходных состоялся масштабный Dance Music Fest 2019, сообщает MyDay.uz.

Первый день фестиваля прошел в красной цвете, второй - в белом, а завершился праздник черным цветом.

Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте
MyDay.uz
Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте

Тысячи гостей пришли в парк Ашхабад, который стал новой официальной площадкой мероприятия. Всего за три дня там выступило более 30 музыкантов.

Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте
MyDay.uz
Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте

На фестивале было три сцены: Welcome Stage, которая была установлена у входа в парк. Там встречали и разогревали публику узбекские диджеи.

Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте
MyDay.uz
Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте

Вторая сцена – Urban Stage, на которой выступали знаменитые иностранные диджеи.

Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте
MyDay.uz
Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте

И наконец главное действие проходило на Main Stage, где гостей встретили мастера своего дела DJ Trace, Cayote и DJ Sam. Затем вышли хедлайнеры вечера – продюсер, диджей, владелец музыкального лейбла RMPSS Records Роман Крылов, выступающий под псевдонимом Rompasso, Mr.White, Quintino и многие другие.

Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте
MyDay.uz
Красный, белый и черный: как прошел Dance Music Fest в Ташкенте
Теги:
Фестиваль, фестиваль, диджей, музыкальный проект, музыканты, музыкант, музыка, Культура, Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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