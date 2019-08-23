Муфтий Узбекистана откроет мечеть имени Рамзана Кадырова

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Глава управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов примет участие в церемонии открытия мечети "Гордость мусульман" в Чечне, сообщает РИА Новости.
Мечеть будет носить имя главы республики Рамзана Кадырова. Одна из самых крупных мечетей в Европе откроется 23 августа в чеченском городе Шали.
"По приглашению президента Чечни Рамзана Кадырова глава управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов выехал для участия в церемонии открытия центральной мечети "Гордость мусульман", - сказал представитель управления.
В состав узбекской делегации войдут такде представители Кабинета министров, а также ученые, богословы и СМИ.
В ходе визита также предусмотрены встречи с руководством Чечни, а также зарубежными гостями церемонии.