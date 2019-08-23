Муфтий Узбекистана откроет мечеть имени Рамзана Кадырова

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Глава управления мусульман Узбекистана муфтий Усмонхон Алимов примет участие в церемонии открытия мечети "Гордость мусульман" в Чечне, сообщает РИА Новости.

Мечеть будет носить имя главы республики Рамзана Кадырова. Одна из самых крупных мечетей в Европе откроется 23 августа в чеченском городе Шали.

"По приглашению президента Чечни Рамзана Кадырова глава управления мусульман Узбекистана Усмонхон Алимов выехал для участия в церемонии открытия центральной мечети "Гордость мусульман", - сказал представитель управления.

В состав узбекской делегации войдут такде представители Кабинета министров, а также ученые, богословы и СМИ.

В ходе визита также предусмотрены встречи с руководством Чечни, а также зарубежными гостями церемонии.

Автор проекта - узбекский архитектор Абдукахар Турдиев, участвовавший в создании множества мечетей в Узбекистане. Капсулу под строительство центральной мечети в третьем по величине чеченском городе Шали заложили еще в декабре 2012 года. Мечеть вмещает свыше 30 тысяч человек. Кроме того, прилегающая территория может разместить до 70 тысяч молящихся. Четыре минарета имеют высоту 63 метра, а центральный купол - более 40 метров. Территорию украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой.