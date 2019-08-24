Шокирующее открытие об Александрии Оксиане будет озвучено в Термезе

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Сегодня в Термезе прошла конференция на тему "Узбекистан - перекресток цивилизаций", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Во время обсуждения были обнародованы никому еще неизвестные сведения об Александрии Оксиане, полученные при исследованиях древнего города Кампыртепа под руководством академика Эдварда Ртвеладзе.

Участники мероприятия ознакомились с древними городищами, местами раскопок, историческими ценностями, расположенными на территории Сурхандарьинской области.

Одним из самых важных мероприятий станет официальное объявление о присвоении статуса города-форта Кампыртепе.

"Завтра мы объявим о том, что город Кампыртепа действительно является легендарной Александрией Оксианской", - рассказал вице-премьер Азиз Абдухакимов.

Кампыртепа – один из древнейших археологических памятников на территории Узбекистана. Это развалины портового города на реке Амударье (в древности Окс), заложенного в конце IV в. до н. э. и просуществовавшего до начала I в. н. э. Расположено городище Кампыртепа в 30 км к юго-западу от Термеза, на правом побережье реки Амударья.

Поселение было основано для обслуживания переправы Бурдагуй и выполняло функции гостиницы и таможни.

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Комплекс Кампыртепа состоит из главной цитадели, окруженной рвом, нижнего города, обнесенного крепостной стеной с башнями и неукрепленного пригорода. Археологи нашли здесь хорошо сохранившиеся культурные слои ранней эллинистической, греко-бактрийской и кушано-юэчжийской эпох.

Многочисленные находки, а также особенности архитектуры городища свидетельствуют о том, что в Кампыртепе на протяжении веков мирно сосуществовали различные культы и религии.