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В городе Муйнак состоялся электронный музыкальный фестиваль “Стихия”

Музыка на дне моря: в Муйнаке прошел фестиваль "Стихия"

© Государственный комитет по развитию туризма республики Узбекистан
Культура
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Фестиваль призван увеличить приток иностранных туристов в регион, а также развивать туризм среди молодежи в Узбекистане. Важно и то, какое внимание будет привлечено к экологической проблеме Аральского моря.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В Муйнаке при поддержке Государственного комитета Узбекистана по развитию туризма состоялся электронный музыкальный фестиваль "Стихия", сообщает пресс-служба туристического ведомства.

В городе Муйнак состоялся электронный музыкальный фестиваль “Стихия”
© Государственный комитет по развитию туризма республики Узбекистан
В городе Муйнак состоялся электронный музыкальный фестиваль “Стихия”

Любители электронной музыки из Англии, Испании, Германии, Дании, Франции, Нидерландов, Швеции, Новой Зеландии, США, Израиля, Южной Кореи, Грузии, России, Казахстана и Туркменистана смогли насладится любимой музыкой на Кладбище кораблей.

"Если общее количество участников составляет 5000 человек, то 500 из них - иностранные и местные туристы", - говорится в сообщении.  

Фестиваль призван увеличить приток иностранных туристов в регион, а также развивать туризм среди молодежи в Узбекистане. Важно и то, какое внимание будет привлечено к экологической проблеме Аральского моря.

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Всемирно известные диджеи подарили собравшимся драйв и незабываемое настроение. 

На фестивале можно было заметить многих представителей СМИ, в том числе и зарубежных.

В городе Муйнак состоялся электронный музыкальный фестиваль “Стихия”
© Государственный комитет по развитию туризма республики Узбекистан
На фестивале была использована уникальная инсталляция SEA, разработанная местными волонтерами.
Теги:
Аральское море, Аральское море, Фестиваль, фестиваль, музыканты, музыкант, музыка, Муйнак



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