Участники фестиваля смогли погрузится во времена правления великого Амира Темура. Торговцы, ремесленники, девушки в национальных костюмах и актеры, изображающие исторических личностей - все создавало атмосферу древней ушедшей эпохи.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В самаркандском парке "Боги шамол" прошел тематический фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути", сообщают организаторы мероприятия.

Фото предоставлено организаторами мероприятия В Самарканде прошел фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути"

Участники фестиваля смогли погрузится во времена правления великого Амира Темура. Торговцы, ремесленники, девушки, актеры, изображающие исторических личностей - все создавало атмосферу древней ушедшей эпохи.

Фото предоставлено организаторами мероприятия В Самарканде прошел фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути"

"Идея с костюмами - потрясающая! Она нас переносит в другие времена и эпохи, и сближает нас с тем великим периодом истории", - рассказал один из участников мероприятия.

Фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути» состоялся в рамках Недели культурного наследия "Узбекистан – перекресток дорог и цивилизаций: империи, религии, культуры".