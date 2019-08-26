Участники фестиваля смогли погрузится во времена правления великого Амира Темура. Торговцы, ремесленники, девушки в национальных костюмах и актеры, изображающие исторических личностей - все создавало атмосферу древней ушедшей эпохи.
ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В самаркандском парке "Боги шамол" прошел тематический фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути", сообщают организаторы мероприятия.
Фото предоставлено организаторами мероприятия
В Самарканде прошел фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути"
Участники фестиваля смогли погрузится во времена правления великого Амира Темура. Торговцы, ремесленники, девушки, актеры, изображающие исторических личностей - все создавало атмосферу древней ушедшей эпохи.
Фото предоставлено организаторами мероприятия
В Самарканде прошел фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути"
Фестиваль призван увеличить приток иностранных туристов в регион, а также развивать туризм среди молодежи в Узбекистане. Важно и то, какое внимание будет привлечено к экологической проблеме Аральского моря.