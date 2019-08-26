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В Самарканде прошел фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути"

Фото предоставлено организаторами мероприятия
Культура
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Участники фестиваля смогли погрузится во времена правления великого Амира Темура. Торговцы, ремесленники, девушки в национальных костюмах и актеры, изображающие исторических личностей - все создавало атмосферу древней ушедшей эпохи.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. В самаркандском парке "Боги шамол" прошел тематический фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути", сообщают организаторы мероприятия.

Фото предоставлено организаторами мероприятия
В Самарканде прошел фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути"

Участники фестиваля смогли погрузится во времена правления великого Амира Темура. Торговцы, ремесленники, девушки, актеры, изображающие исторических личностей - все создавало атмосферу древней ушедшей эпохи.

Фото предоставлено организаторами мероприятия
В Самарканде прошел фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути"

В Алмалыке прошел Фестиваль национального кино
© АГМК
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"Идея с костюмами - потрясающая!  Она нас переносит в другие времена и эпохи, и сближает нас с тем великим периодом истории", - рассказал один из участников мероприятия.

Фестиваль "Самарканд – сердце Великого Шелкового пути» состоялся в рамках Недели культурного наследия "Узбекистан – перекресток дорог и цивилизаций: империи, религии, культуры".




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