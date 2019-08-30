Книгу Алишера Навои перевели на язык урду

ТАШКЕНТ, 30 авг - Sputnik. Известный пакистанский учёный-филолог перевел книгу Алишера Навои "Мухакамат ул-Лугатайн".

Ее презентация состоялась в посольстве Узбекистана в Исламской Республике Пакистан, сообщает пресс-служба МИДа Узбекистана.

На встрече профессор Угуз Билал, который перевел книгу на язык урду, отметил, что в настоящее время в Пакистане, в том числе среди студенческой молодежи, возрос интерес к изучению истории и литературы Узбекистана. На перевод его вдохновила инициатива президента Узбекистана "Book challenge", предполагающая популяризацию культуры чтения книг. Данное начинание, по его мнению, так же актуально и для других стран.