Мирзиёев: на местах должны быть учреждения под эгидой Высшей школы танца

Шавкат Мирзиёев отметил, что творческая среда и накопленный опыт Высшей школы хореографии должны быть распространены и на другие регионы страны.

ТАШКЕНТ, 30 авг – Sputnik. Глава государства посетил Ташкентскую государственную высшую школу национального танца и хореографии, передает пресс-служба Мирзиёева.

Это образовательное учреждение включает в себя специализированную школу-интернат, хореографический колледж и вуз.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую государственную высшую школу национального танца и хореографии

Ранее для Высшей школы хореографии было выделено отдельное здание. В результате более 15 миллиардов сумов было направлено на создание новых классов вместимостью 400 учащихся и студенческого дома на 300 мест.

Пресс-служба президента Узбекистана Ташкентская государственная высшая школа национального танца и хореографии

Шавкат Мирзиёев отметил, что творческая среда и накопленный опыт должны быть распространены и на другие регионы страны.

"Необходимо организовать учреждения на местах под эгидой Высшей школы, развивать традиции мастер-ученик", - заявил президент.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил Ташкентскую государственную высшую школу национального танца и хореографии

Узбекский лидер побеседовал с преподавателями школы и указал на необходимость продолжения практической поддержки национального искусства, работы по строительству новых образовательных учреждений и стимулированию труда педагогов.