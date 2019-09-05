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Узбекский национальный академический драматический театр

В Национальном академическом драматическом театре открыт новый сезон

© Flickr / Jude Lee
Культура
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На суд зрителей представят драму Уйгуна и Иззата Султона в двух действиях "Алишер Навои".

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Узбекском национальном академическом драматическом театре начался 105-й творческий сезон, сообщает УзА.

В мероприятии, посвященному открытию, приняли участие представители широкой общественности, поклонники искусства, студенты.

Новый сезон театра начался драмой Уйгуна и Иззата Султона в двух действиях "Алишер Навои".

Данное художественное произведение подробно знакомит зрителей с периодом жизни великого поэта, его многогранной деятельностью и творчеством, атмосферой того времени, историческими личностями-современниками поэта.

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Режиссер-постановщик спектакля - народный артист Узбекистана Рустам Хамидов.

Сценические декорации выполнены заслуженным деятелем искусства Узбекистана Бахтиером Тураевым. В образе Алишера Навои перед зрителями предстают заслуженный артист Узбекистана Бехзод Мухаммадкаримов и артист Толиб Муминов.

В роли Гули - Дилноза Кубаева и Нигина Анорбоева. Хусейна Байкары исполняют народные артисты Узбекистана Эркин Комилов, Теша Муминов и артист Шарофиддин Музропов.

Теги:
Театр, искусство, Культура, Национальный академический драматический театр, Алишер Навои, Узбекистан, Узбекистан



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