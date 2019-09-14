"Киношок" по-узбекски: Умид Хмдамов о фильме "Горячая лепешка"

Sputnik, Лев Рыжков

Жизнь без мужчин

"Горячая лепешка" основана на реальных событиях. Историю девочки, которая при живых родителях попала в интернат, и которую забрала оттуда бабушка, режиссер Умид Хамдамов наблюдал своими глазами, общался с этими людьми. В картине также отражена история ее родственницы – молодой женщины, оставшейся без мужа. Ее сыграла Феруза Саидова, получившая на «Киношоке» приз за лучшую женскую роль.

"Эта женщина ведет тихую жизнь, - рассказывает Умид Хамдамов. – Она собирает и продает лекарственные травы, каждый день печет лепешки, сдает их в магазин, безропотно содержит семью. А мужа нет. Он уехал в Россию, и там женился. И он, конечно, не вернется обратно. И женщина с этим смирилась, живет ради детей. Это в крови у наших женщин".

Хамдамов первым в национальном кинематографе коснулся очень острой темы – отъезда мужчин на заработки. Ранее говорить об этом было непринято. Тем более, посвящать полнометражные фильмы.

"Это серьезная социальная проблема, - признается режиссер. – Я своими глазами видел кишлаки, где совсем не осталось мужчин. Кроме, может быть, детей и стариков".

В таком вот кишлаке без мужчин и происходит действие "Горячей лепешки". Любопытный факт – в картине тоже нет мужчин. Лишь в эпизодах мелькают маленький мальчик и умственно отсталый подросток. Главой семьи в отсутствии мужчин стала бабушка, установившая жесткие, основанные на традициях порядки, против которых бунтует главная героиня – девочка-подросток.

Умид Хамдамов не скрывает, что сюжет фильма похож на классическую пьесу "Гроза" Александра Островского. Бабушка – глава семьи – это Кабаниха, а бунтующая девочка – Катерина.

Съемки "Горячей лепешки" проходили в Ташкентской области, в самом Ташкенте, а финальную сцену снимали в Джизакской области, на берегу озера Айдар-Куль. Весь процесс занял всего месяц.

Первые шаги

Умиду Хамдамову, однофамильцу, но не родственнику знаменитого Рустама Хамдамова, тридцать восемь лет. Он родился в городе Навои, окончил Государственный институт Искусств и Культуры Узбекистана и какое-то время проработал постановщиком массовых мероприятий, параллельно пробуя себя в театре.

"Меня это не очень интересовало, — признается Умид. – Наверное, потому что через два часа представление уже заканчивается, и все его забывают. И надо делать новое. А хотелось создать что-то более долговечное. К тому же я мечтал стать актером, но в итоге я ушел в режиссуру".

В 2010 году Хамдамов снял короткометражный фильм "Назар". Ученическая работа дебютанта получила положительный отклик признанного мэтра национальной кинематографии Зульфикара Мусакова. Тогда же Умид познакомился с молодым, но уже известным режиссером Аюбом Шахабиддиновым, который впоследствии стал его наставником и соавтором.

"Так я стал снимать полнометражные комедии, — рассказывает Умид Хамдамов. – Мне начали их заказывать. Я сделал два заказных фильма – "Мамины мечты" и "Орлята". Не могу сказать, что я об этом жалею. Разве что чуть-чуть. Просто я мечтал о серьезном кино. Например, сценарий фильма, который получил награду на фестивале "Киношок" я понес на худсовет "Узбеккино" еще в 2011 году. И рассмотрение затянулось надолго. Чиновники несколько лет не давали разрешения. И лишь когда сменилось руководство страы, я получил "добро" и финансирование".

Не то название

Так получилось, что на российский фестиваль "Горячая лепешка" поехал под неправильным названием. В оригинальном переводе картина называлась "Сугнон" ("Очаг"), что более точно передает смысл произведения.

"Лепешка символизирует уют, — поясняет Умид Хамдамов. — У нас даже сравнивают родину с лепешкой. Когда мы отправляли фильм на фестиваль, название перевели буквально – "Горячая лепешка". Вот так пошло и поехало. Возражать уже было поздно. Везде было опубликовано именно это название. Правда, перед фестивальным показом я сказал, что фильм называется "Очаг".

Тем не менее, путаница на старте закончилась триумфом на финише. Помимо гран-при и приза за лучшую женскую роль фильм был награжден за лучшую музыку.

"Наш композитор Таир Кузиев – очень известный у нас музыкант, — рассказывает Хамдамов. — Я, как оказалось, часто слышал его музыку. А потом я узнал, что он ездит в Индию, во Францию, играет там с местными музыкантами, они считают за честь сотрудничать с ним. Это мне очень понравилось, и я попросил Таира поработать со мной в качестве композитора. Конечно, было трудно. Вначале не очень получалось то, что мы хотели. Я не мог объяснить ему, а он не очень понимал. Но за два с половиной месяца мы сделали эту музыку. И действительно – она очень подходит к фильму".

Перспективы

В планах у Хамдамова биографический фильм о первом узбекском писателе-романисте Абдулле Кадыри.

"Это историческая кинолента о событиях столетней давности, — говорит режиссер. — Мне было очень трудно, и я хотел даже отказаться от проекта. Но потом заинтересовался. В ноябре или декабре начнем съемки. И, думаю, что уже в следующем году, где-то осенью, мы сможем показать эту работу. Я хочу позвать в проект много актеров из России».

В то же время Хамдамов не намерен бросать и актерскую карьеру.

"В Узбекистане многие меня воспринимают как комедийного актера, приглашают на роли, — заметил Умид. — Я, например, играл в очень известном фильме, который называется "Волшебная шапочка". Мне это нравится. Думаю, режиссер всегда должен быть в форме, должен чувствовать, не врать, не фальшивить. А для этого он должен быть очень хорошим актером".

Единодушное решение

Соотечественник Хамдамова, известный режиссер Юсуп Разыков, комментируя победу картины на "Киношоке" заметил, что дело тут совсем не в национальной солидарности.

"Победа "Горячей лепешки" — не результат моих личных пристрастий. Это мнение жюри, — сказал председатель судейской коллегии фестиваля. – Конечно, мне неловко было выдвигать узбекскую картину. Но так получилось, что мои коллеги по судейству вдруг начали за эту картину "болеть" и продвигать ее – причем, в очень умных, четких номинациях. И когда мы начали обсуждать главный приз, четыре человека из пяти проголосовали за "Горячую лепешку". Такого единодушия я не ожидал".

Так получилось, что Разыков уже вручал картине Умида Хамдамова приз на фестивале "Олтин Хумо" в апреле нынешнего года.

"В моем распоряжении было два голоса, так как я председатель жюри, — пояснил Разыков. - Но в данном случае они не пригодились и никак не повлияли".

Да и зрители, по признанию режиссера, очень тепло встретили работу Хамдамова.

"Для меня этот фильм – явление, — признается Разыков. — Это безусловное следование традициям узбекского кино. Там есть приметы такого культурного пласта, с которым работал еще Эльёр Ишмухамедов. Очень интересное изображение, актеры играют вдохновенно. Живое кино".

По его словам, Умид Хамдамов победил потому, что не ориентировался на тренды и бренды, а снял просто душевную картину, и это почувствовали все.