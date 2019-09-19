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Зрители на показе в кинотеатре

Неделя узбекского кино в Москве: даты, место и фильмы

© Sputnik / Артем Житенев
Культура
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В программу фестиваля также включен художественный фильм "Горячая лепешка" кинорежиссера Умида Хамдамова, который завоевал главную награду 28-го фестиваля "Киношок".

ТАШКЕНТ, 19 сен - Sputnik. Неделя узбекских фильмов пройдет в Москве в октябре, сообщает пресс-служба "Узбеккино".

Киноленты можно будет увидеть с 1 по 5 октября. Программа включает 14 фильмов.

Показы пройдут в Центральном доме кинематографистов России. В качестве организаторов Недели узбекских фильмов выступают "Узбеккино", Министерство культуры РФ и посольство Узбекистана в Москве.

© Sputnik / Алексей Никольский
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Участников ждут также четыре документальные ленты, снятые за последние 15 лет, и художественный фильм "Горячая лепешка" кинорежиссера Умида Хамдамова, который завоевал главную награду 28-го фестиваля "Киношок", и много других кинокартин.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский сообщал журналистам, что намерен посетить кинофестивали Узбекистана в Москве и Казани, запланированные на осень.

Теги:
Национальное агентство "Узбеккино", киноиндустрия, кинорежиссер, кинопремия, кинокритик, кинотеатр, узбеккино, Дом кино, Кино



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