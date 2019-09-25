Споем по-новому: в Термезе создана республиканская школа бахши

Прием начинается с 2021-2022 учебного года. Так же с этого времени в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана организуются образовательные направления искусства бахши и сказителей.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Принято постановление правительства, которое предусматривает организацию деятельности Республиканского центра искусства бахши и Фонда развития искусства бахши при нем.

Согласно документу, начиная с 2019-2020 учебного года на базе школы бахши №21 в Термезе создается Республиканская специализированная школа-интернат по искусству бахши.

Прием начинается с 2021-2022 учебного года. Так же с этого времени в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана организуются образовательные направления искусства бахши и сказителей.

Постановлением так же утверждено Положение о порядке формирования и использования средств Фонда развития искусства бахши.

Согласно Положению, одной из основных задач Фонда является содействие дальнейшему развитию искусства бахши, всесторонняя поддержка поэтов-бахши, акынов.