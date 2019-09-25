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В Термезе пройдет фестиваль искусства Бахши

Споем по-новому: в Термезе создана республиканская школа бахши

Пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана
Культура
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Прием начинается с 2021-2022 учебного года. Так же с этого времени в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана организуются образовательные направления искусства бахши и сказителей.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Принято постановление правительства, которое предусматривает организацию деятельности Республиканского центра искусства бахши и Фонда развития искусства бахши при нем.

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
С уважением к истокам: как прошел фестиваль искусства бахши в Термезе
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Согласно документу, начиная с 2019-2020 учебного года на базе школы бахши №21 в Термезе создается Республиканская специализированная школа-интернат по искусству бахши.

Прием начинается с 2021-2022 учебного года. Так же с этого времени в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана организуются образовательные направления искусства бахши и сказителей.

Постановлением так же утверждено Положение о порядке формирования и использования средств Фонда развития искусства бахши.

Согласно Положению, одной из основных задач Фонда является содействие дальнейшему развитию искусства бахши, всесторонняя поддержка поэтов-бахши, акынов.

Теги:
школа, Узбекистан, искусство



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