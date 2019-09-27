17:48 27 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB147.27
  • EUR10383.02
  • USD9424.54
Поиск
Срочно:

Амелин: в годы ВОВ Узбекистан спас весь цвет научной интеллигенции СССР

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Культура
Получить короткую ссылку
17 0 0

Директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета доктор исторических наук Веналий Амелин выступил в Ташкенте на международной научной конференции, посвященной 75-летию Великой Победы.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В годы ВОВ Узбекистан спас весь цвет научной интеллигенции России, заявил директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Амелин, выступая на международной научной конференции в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан

© Sputnik / Дильшода Рахматова.
Амелин: в годы ВОВ Узбекистан спас весь цвет научной интеллигенции СССР

Амелин напомнил, что 1418 дней и ночей многонациональный народ Советского Союза и его вооруженные силы отстаивали независимость, свободу своего Отечества и освободили многие страны Европы от фашисткой чумы.

"Одним из решающих факторов нашей победы стала братская дружба и сплоченность народов всех союзных республик СССР", - сказал профессор.

Он также напомнил, что в Узбекистан было эвакуировано более миллиона советских граждан, из них - свыше 200 тысяч детей. 

"Важно помнить, что в Узбекистане был спасен от верной гибели цвет научно-художественной интеллигенции России, Украины, Беларуси. Отсюда, из глубокого тыла, нескончаемым потоком шли вооружение и боеприпасы", - продолжил Амелин.

Благодарность узбекскому народу за его жертвенный вклад в оборону страны навсегда останется в памяти истории в памяти тех, кто пережил трагедию войны, заключил директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

Пресс-служба Оренбургского государственного университета
В Ташкенте проведут конференцию, посвященную эвакуации в Узбекистан
Международная научная конференция "Эшелоны идут на восток. Эвакуация в Узбекистан в годы Великой Отечественной войны" посвящена 75-летию Великой Победы.

Организаторами встречи выступают совместно Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета, Институт истории АН Республики Узбекистан, Общество историков Узбекистана и АНО "Содружество народов Евразии".

Теги:
победа, Великая Отечественная война, вторая мировая война, война, ВОВ, ВОВ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Лазеры, пиротехника и фонтаны: московский фестиваль "Круг света" – фото
Грета Тунберг: новая загадка для политиков - видео
Грета Тунберг: новая загадка для политиков - видео
Результаты работы Эктора Купера в сборной Узбекистана
От свистка до свистка: что успел Эктор Купер в сборной Узбекистана



Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054