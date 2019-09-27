Директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета доктор исторических наук Веналий Амелин выступил в Ташкенте на международной научной конференции, посвященной 75-летию Великой Победы.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В годы ВОВ Узбекистан спас весь цвет научной интеллигенции России, заявил директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета Веналий Амелин, выступая на международной научной конференции в Ташкенте, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Амелин: в годы ВОВ Узбекистан спас весь цвет научной интеллигенции СССР

Амелин напомнил, что 1418 дней и ночей многонациональный народ Советского Союза и его вооруженные силы отстаивали независимость, свободу своего Отечества и освободили многие страны Европы от фашисткой чумы.

"Одним из решающих факторов нашей победы стала братская дружба и сплоченность народов всех союзных республик СССР", - сказал профессор.

Он также напомнил, что в Узбекистан было эвакуировано более миллиона советских граждан, из них - свыше 200 тысяч детей.

"Важно помнить, что в Узбекистане был спасен от верной гибели цвет научно-художественной интеллигенции России, Украины, Беларуси. Отсюда, из глубокого тыла, нескончаемым потоком шли вооружение и боеприпасы", - продолжил Амелин.

Благодарность узбекскому народу за его жертвенный вклад в оборону страны навсегда останется в памяти истории в памяти тех, кто пережил трагедию войны, заключил директор НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета.

Международная научная конференция "Эшелоны идут на восток. Эвакуация в Узбекистан в годы Великой Отечественной войны" посвящена 75-летию Великой Победы.

Организаторами встречи выступают совместно Ташкентский государственный педагогический университет им. Низами, НИИ истории и этнографии Южного Урала Оренбургского государственного университета, Институт истории АН Республики Узбекистан, Общество историков Узбекистана и АНО "Содружество народов Евразии".