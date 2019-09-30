"Узбеккино" заключит соглашения с кинокомпаниями из России

В Москве с 1 по 5 октября пройдет Неделя узбекского кино. В рамках этого мероприятия запланированы не только показы узбекских кинолент, но и встречи представителей киноиндустрии двух стран.

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Агентство "Узбеккино" в рамках Дней узбекского кино в России подпишет ряд соглашений с российскими кинокомпаниями. Об этом сообщает пресс-служба организации со ссылкой на заявление руководителя Фирдавса Абдухаликова.

"В ходе Дней кино 1-5 октября мы подпишем ряд меморандумов между "Узбеккино" и крупнейшими российскими кинокомпаниями о создании совместных кинопроектов", — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, стороны намерены договориться о передачи Узбекистану фильмов, хранящихся в Госфильмофонде РФ.

В рамках Недели узбекского кино гости из республики посетят ВГИК, киностудию "Мосфильм" и примут участие в мастер-классах от именитых мэтров российской киноиндустрии.

В программу фестиваля включены 14 работ узбекских режиссеров. Главной премьерой станет картина Умида Хамдамова "Горячая лепешка". Эта лента получила главный приз 28-го фестиваля "Киношок" и впервые будет представлять Узбекистан на премии "Оскар".