"Узбеккино" заключит соглашения с кинокомпаниями из России

ТАШКЕНТ, 30 сен - Sputnik. Агентство "Узбеккино" в рамках Дней узбекского кино в России подпишет ряд соглашений с российскими кинокомпаниями. Об этом сообщает пресс-служба организации со ссылкой на заявление руководителя Фирдавса Абдухаликова.
"В ходе Дней кино 1-5 октября мы подпишем ряд меморандумов между "Узбеккино" и крупнейшими российскими кинокомпаниями о создании совместных кинопроектов", — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, стороны намерены договориться о передачи Узбекистану фильмов, хранящихся в Госфильмофонде РФ.
В программу фестиваля включены 14 работ узбекских режиссеров. Главной премьерой станет картина Умида Хамдамова "Горячая лепешка". Эта лента получила главный приз 28-го фестиваля "Киношок" и впервые будет представлять Узбекистан на премии "Оскар".