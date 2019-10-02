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Приключения Полины Гагариной в Ташкенте: свитер Humo и золотой микрофон

Приключения Полины Гагариной в Ташкенте: свитер Humo и золотой микрофон

Instagram
Культура
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Полина Гагарина продемонстрировала хоккейный свитер Humo с узбекским флагом и пригласила всех на матч.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Российская певица Полина Гагарина выступила со своим сольным концертом в Ташкенте, а также рассказала о том, что является звездной фанаткой клуба Humo.

"Привет, дорогой Ташкент! Я приглашаю всех 3, 5, 7 и 9 октября на хоккей на арену Humo, где будет играть ваша любимая команда", - сказала Гагарина на видео.

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Публикация от «HUMO» Toshkent xokkey klubi (@hc_humo)

Также артистка продемонстрировала хоккейный свитер Humo и свой новый микрофон на ташкентской сцене, который весь переливался золотом. 

Полина Гагарина и выступала в золотистом комбинезоне и короне.

Полина Гагарина выступит на Humo Arena >>

В своем Instagram певица показала стол, который ей накрыли в гримерке, выложила видео, где волнуется перед выходом на сцену Ташкента, и многое другое.

Судя по комментариям людей в соцсетях, концерт прошел на славу и узбекистанцы были очень довольны выступлением.

Теги:
звезды, знаменитости, музыка, музыканты, музыкант, шоу-бизнес, Концерт, выступление, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан, Полина Гагарина, Полина Гагарина



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