Приключения Полины Гагариной в Ташкенте: свитер Humo и золотой микрофон

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Российская певица Полина Гагарина выступила со своим сольным концертом в Ташкенте, а также рассказала о том, что является звездной фанаткой клуба Humo.
"Привет, дорогой Ташкент! Я приглашаю всех 3, 5, 7 и 9 октября на хоккей на арену Humo, где будет играть ваша любимая команда", - сказала Гагарина на видео.
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Также артистка продемонстрировала хоккейный свитер Humo и свой новый микрофон на ташкентской сцене, который весь переливался золотом.
Полина Гагарина и выступала в золотистом комбинезоне и короне.
Полина Гагарина выступит на Humo Arena >>
В своем Instagram певица показала стол, который ей накрыли в гримерке, выложила видео, где волнуется перед выходом на сцену Ташкента, и многое другое.
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Наш тур #Обезоружена начинается! Мы в жарком Ташкенте и сегодня ожидается полный аншлаг в Хумо Арена💫 #полинагагарина #гагаринапоехали
Судя по комментариям людей в соцсетях, концерт прошел на славу и узбекистанцы были очень довольны выступлением.