Приключения Полины Гагариной в Ташкенте: свитер Humo и золотой микрофон

Полина Гагарина продемонстрировала хоккейный свитер Humo с узбекским флагом и пригласила всех на матч.

ТАШКЕНТ, 2 окт - Sputnik. Российская певица Полина Гагарина выступила со своим сольным концертом в Ташкенте, а также рассказала о том, что является звездной фанаткой клуба Humo.

"Привет, дорогой Ташкент! Я приглашаю всех 3, 5, 7 и 9 октября на хоккей на арену Humo, где будет играть ваша любимая команда", - сказала Гагарина на видео.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от «HUMO» Toshkent xokkey klubi (@hc_humo) 1 Окт 2019 в 10:28 PDT

Также артистка продемонстрировала хоккейный свитер Humo и свой новый микрофон на ташкентской сцене, который весь переливался золотом.

Полина Гагарина и выступала в золотистом комбинезоне и короне.

Полина Гагарина выступит на Humo Arena >>

В своем Instagram певица показала стол, который ей накрыли в гримерке, выложила видео, где волнуется перед выходом на сцену Ташкента, и многое другое.

Судя по комментариям людей в соцсетях, концерт прошел на славу и узбекистанцы были очень довольны выступлением.