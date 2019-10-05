В Бухаре прошла выставка-инсталляция, посвященная социальным проблемам

На выставке, которая проходила в Бухарском музее изобразительных искусств с 23 по 29 сентября, были представлены работы семнадцати молодых художников, попытавшихся высказаться на глобальные и актуальные проблемы общества посредством современного искусства.

ТАШКЕНТ, 5 окт - Sputnik. В Бухаре впервые прошла полномасштабная выставка-инсталляция "Диалог", организованная первым в стране нематериальным музеем современного искусства "Рухсор".

Произведения авторов посвящены социальным проблемам Узбекистана.

На выставке, которая проходила в Бухарском музее изобразительных искусств с 23 по 29 сентября, были представлены работы семнадцати молодых художников, попытавшихся высказаться на глобальные и актуальные проблемы общества посредством современного искусства.

Как рассказал Sputnik куратор выставки, основатель музея "Рухсор", художник и композитор Нормурод Негматов, название проекта выбрано неслучайно. Авторы экспозиций самовыражаются посредством диалога с посетителем.

"Мы постарались показать, что музей не является лишь консервной банкой, хранящий объекты искусства. Мы представляем новый взгляд на это дело, через диалог с авторами", - говорит Негматов.

Наверное, именно поэтому выставка открывается инсталляцией законсервированных стеклянных банок, внутри которых находятся предметы искусства – от архитектурных объектов до произведений живописи. Ее автор молодой самаркандский художник Хуршид Халилов переосмысляет систему сохранения музейных экспонатов заново. В его понимании - это банальная консервация.

Sputnik Экспонаты выставки-инсталляции "Диалог"

Свадьбы и green card

Авторы проекта подобрали материал, касающийся самых актуальных проблем узбекского общества. Одну из них затронул Бахриддин Агзамов в своей инсталляции "Кризис". Он считает, что традиция пышных и дорогих свадеб, ради которых люди годами вкалывают за границей, тормозит развитие всего общества.

"Он сам был трудовым мигрантом. Говорит, что многие наши земляки годами работают за рубежом, чтобы потратить заработанные деньги всего лишь за один день. При этом они не могут учить своих детей, хотя этих средств вполне бы хватило на обучение ребенка", - объясняет замысел Негматов.

Художник создал специальные кольца, которые никогда не смогут быть надеты на пальцы. В его понимании – это то счастье, которое уже не возможно испытать, а сама ситуация зачастую приводит к психологическим расстройствам.

Sputnik Экспонаты выставки-инсталляции "Диалог"

К депрессии часто ведут и несбывшиеся мечты. Об этом размышляет Нейла Усманова. Ее инсталляция связана с лотереей "Грин-карта" - самым популярным у самаркандцев способом мигрировать в США.

Работа так и называется "Мечты в никуда". Она выполнена в виде неустойчивой тряпочной лестницы, прерывающейся где-то в воздухе, растворяя взбирающегося по ней человека в его иллюзиях.

Sputnik Экспонаты выставки-инсталляции "Диалог"

Воровство и погибшие дети

Обращают внимание художники и на такую проблему, как воровство музейных экспонатов. Здесь авторам не пришлось претворять в жизнь свои творческие фантазии. Они воспользовались уже готовым продуктом – фильмом Эльдара Рязанова "Старики разбойники", который демонстрировался в зале на экране монитора.

"Этот фильм, снятый в 1971 году, хорошо описывает ситуацию, происходящую в Узбекистане на протяжении многих лет. Автор инсталляции Рустам Хоназаров обращает внимание на то, что музейные экспонаты используются не по назначению, а порой и вовсе вывозиться из страны", - говорит Негматов.

Sputnik Мужчина смотрит видео

Пожалуй самым эмоциональным экспонатом была инсталляция франко-узбекской художницы Гульхар Юнусовой, посвященная памяти ушедших из жизни детей. Девять лет она проработала в онкологической детской больницы в Париже. За это время она стала свидетелем не одной трагической истории. Свои переживания она теперь выражает посредством современного искусства.

"Она предложила проект из трех частей. Первая – сама наша афиша, где с нами говорят вымышленные образы. Вторая – золотистые ленты, где от имени детей написаны их переживания. Третья – видео мальчика из Бухары по имени Махаммад, который просит отца после своего выздоровления повести его в лес на прогулку. К сожалению, он не выжил", - объясняет куратор.

Экспозиция заканчивается перформансом, где художник предлагает посетителям поразмышлять о том, что мешает им развиваться. На запылившихся предметах отчетливо видны такие слова, как телефон, война, терроризм…

Sputnik Экспонаты выставки-инсталляции "Диалог"

Первые шаги и советы посетителей

По данным организаторов только в день открытия экспозицию посетило порядка трехсот человек. Однако инсталляция для бухарской публики – это новый жанр и подобная полномасштабная выставка здесь проходит впервые. Оттого реакция посетителей довольно сдержанная. Понимая трудность первых шагов в чем-то новом, люди дают свои советы.

"Возле каждой работы есть вывеска с названием. Но нет объяснения замысла автора. Без этого понять что-либо нереально. Конечно, это что-то новое, необычное, интересное. Этим выставка и привлекает. Надеюсь, в следующий раз организаторы позаботятся об этом", - говорит жительница Бухары Ирина Мавланова.

Однако музей "Рухсор", организовавшего выставку в Бухаре, назвать новичком нельзя. Он был создан в 2017 году в Самарканде, как первый нематериальный музей современного искусства в Узбекистане. Не имея своего здания, за три года им собрано более двадцати тысяч реальных объектов искусства, создано несколько крупных проектов, он принимал участие во многих престижных зарубежных бьеннале.

Sputnik Экспонаты выставки-инсталляции "Диалог"

"Я хотел создать музей как живой организм. И могу с уверенностью сказать, что Самарканд сегодня является передовой экспериментальной площадкой для современного искусства во всем Узбекистане. У нас работает человек десять всего, но это профессиональные люди. Мы ориентированы именно на регионы, так как в столице современное искусство довольно развито", - объясняет Нормурод Негматов.

Музей ищет креативных, талантливых людей по всей стране. Это не только художники, но и ученые, философы - представители всех сфер, где люди могут выражать себя посредством чего-то нового. По словам его руководителя, здесь стараются дать им возможность реализовать свои самые смелые идеи.