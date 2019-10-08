Хочу на сцену: San Jay записал обращение к президенту

По словам рэпера, он вынужден ежегодно оплачивать по 20 млн сумов за лицензию на осуществление концертной деятельности, однако она не дает ему никакой пользы - ведь разрешения на проведение "сольника" от "Узбекконцерта" нет.

ТАШКЕНТ, 8 окт - Sputnik. Рэпер San Jay вновь обращается за помощью. На своей странице в социальной сети он разместил обращение к президенту Узбекистана, где сетует на то, что в течение продолжительного периода не может получить разрешение от "Узбекконцерта" на проведение сольного концерта.

"Те, кто подал документы позже меня уже давно расклеивают афиши в городе, собирают людей, а я до сих пор жду," - говорит исполнитель на видеозаписи.

По словам рэпера, он ежегодно оплачивает по 20 млн сумов за лицензию на осуществление концертной деятельности, однако она не дает ему никакой пользы - ведь разрешения на проведение "сольника" нет.

"Возможно, кому-то не нравится мой имидж, мой внешний вид, я не знаю," - утверждает артист.