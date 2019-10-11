Жерар Депардье планирует визит в Узбекистан

Отойдя от шаблонов, съемочная группа хочет показать новые неизведанные грани Узбекистана французским телезрителям. Поэтому организаторы проекта планируют снимать в самых необычных и загадочных местах республики.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Организаторы и инициаторы документального фильма об Узбекистане "Шелковый путь" встретились в Париже, чтобы обсудить условия съёмочного процесса, сообщает пресс-служба "Узбеккино".

По задумке авторов киноленты, Узбекистан будет представлен в принципиально новом ракурсе через призму восприятия главного героя - Жерара Депардье.

Так, например, отойдя от шаблонов, съемочная группа хочет показать новые неизведанные грани Узбекистана французским телезрителям. Поэтому организаторы проекта планируют снимать в самых необычных и загадочных местах республики. Это и уникальный форпост на берегу Амударьи - Александрия Оксианская, буддийские и кушанские памятники, такие как Фаязтепе, гробница пророка трех религий святого Даниила и другие.

Особое внимание в фильме будет уделено роли и сути ислама в вопросах просвещения.

"Во Франции у всех на слуху кардинальные реформы и политика открытости, проводимая в Узбекистане. Лично мне очень импонируют усилия Шавката Мирзиёева по доведению до мирового сообщества понимания того, что ислам – это религия добра, мира, созидания и толерантности. Это созвучно и моим убеждениям. Вдохновлен тем, что у меня будет прекрасная возможность открыть аудитории новый, динамичный Узбекистан с его богатой историей, уникальной природой и искренним и гостеприимным народом. Я с нетерпением жду своей поездки в эту страну", - подчеркнул французский актер.

Вместе с тем организаторы проекта встретились с руководством местного телеканала Paris Premiеre. Договорились о том, что лента будет транслироваться в эфире в феврале-марте 2020 года.

Обсудили также вопросы сотрудничества этого телеканала с Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана.