14:35 11 Октября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.75
  • EUR10354.03
  • USD9433.34
Поиск
Актер Жерар Депардье

Жерар Депардье планирует визит в Узбекистан

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Культура
Получить короткую ссылку
50 0 0

Отойдя от шаблонов, съемочная группа хочет показать новые неизведанные грани Узбекистана французским телезрителям. Поэтому организаторы проекта планируют снимать в самых необычных и загадочных местах республики.

ТАШКЕНТ, 11 окт - Sputnik. Организаторы и инициаторы документального фильма об Узбекистане "Шелковый путь" встретились в Париже, чтобы обсудить условия съёмочного процесса, сообщает пресс-служба "Узбеккино".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Жерар Депардье будет сниматься в фильме про Узбекистан

По задумке авторов киноленты, Узбекистан будет представлен в принципиально новом ракурсе через призму восприятия главного героя - Жерара Депардье.

Так, например, отойдя от шаблонов, съемочная группа хочет показать новые неизведанные грани Узбекистана французским телезрителям. Поэтому организаторы проекта планируют снимать в самых необычных и загадочных местах республики. Это и уникальный форпост на берегу Амударьи - Александрия Оксианская, буддийские и кушанские памятники, такие как Фаязтепе, гробница пророка трех религий святого Даниила и другие.

Особое внимание в фильме будет уделено роли и сути ислама в вопросах просвещения.

"Во Франции у всех на слуху кардинальные реформы и политика открытости, проводимая в Узбекистане. Лично мне очень импонируют усилия Шавката Мирзиёева по доведению до мирового сообщества понимания того, что ислам – это религия добра, мира, созидания и толерантности. Это созвучно и моим убеждениям. Вдохновлен тем, что у меня будет прекрасная возможность открыть аудитории новый, динамичный Узбекистан с его богатой историей, уникальной природой и искренним и гостеприимным народом. Я с нетерпением жду своей поездки в эту страну", - подчеркнул французский актер.

Вместе с тем организаторы проекта встретились с руководством местного телеканала Paris Premiеre. Договорились о том, что лента будет транслироваться в эфире в феврале-марте 2020 года.

Обсудили также вопросы сотрудничества этого телеканала с Национальной ассоциацией электронных СМИ Узбекистана.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Если бы не герб Узбекистана, то можно подумать, что это один из ближневосточных городов
На перекрестке культур и времен: как живет самый южный город Узбекистана
Россияне подбирают туры на ноябрьские праздники
Узбекистан в фаворитах: на какие страны россияне променяли Грузию – видео
На каких станциях метро можно оплатить проезд картой - схема
На каких станциях метро в Ташкенте можно пройти без жетона - схема

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054