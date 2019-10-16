Общественное потребление: в Ташкенте пройдет выставка Pop-art

О том, как поп-арт интегрируется в новый мир потребления и выживания, жители и гости столицы смогут увидеть на новой выставке.

ТАШКЕНТ, 16 окт - Sputnik. В Ташкенте пройдет выставка под названием Pop-art. Bunker в рамках проекта "Самоидентификация. 41*69", сообщает "Афиша.уз".

"В экспозиции будут представлены афиши, постеры, инсталляции и фотоколлажи молодых художников Узбекистана", - говорится в сообщении.

Участники: иллюстратор-дизайнер Фазылбеков Эльдос, скульптор Даниил Лашманов, фотограф Кристина Краснова, скульптор Носырходжа Фатхуллаев. Музыкальная атмосфера — группа AliensonaiR.

На выставке можно увидеть особое отношение художников к общественному потреблению в настоящее время, где позиции и поведение самих нас в эпоху супермаркетов, рекламы, использование вторичного сырья и проблемы жилья определяют смысл структурного закона выживания современного мира.

Открытие пройдет 20 октября в 19.00. Вход свободный.