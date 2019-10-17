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Узбеккино

"Узбеккино" и Малайзия договорились развивать кинотуризм

АК "Узбеккино"
Культура
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Это эффективный шаг в новом направлении - кинотуризме, и активно развивающемся паломническом туризме, которые позволят иностранным гостям познакомиться ближе с Узбекистаном.

ТАШКЕНТ, 17 окт - Sputnik. Национальное агентство "Узбеккино" и малазийская компания ILLUSION PICTURES AQUILA EMAS SDN BHD договорились об установлении прямого взаимовыгодного сотрудничества в области контент-индустрии.

© Sputnik / Максим Богодвид
"Узбеккино" заключит соглашения с кинокомпаниями из России

Был подписан меморандум, об этом сообщает пресс-служба агентства.

Стороны планируют начать съемки совместного телесериала об ученом "Имам аль Бухари".

Предположительно, технико-экономическое обследование начнется в январе 2020 года и завершится в течение 6 месяцев.

"Мы рассчитываем, что этот проект даст миру не только фильмы и телесериалы о новом Узбекистане и о его великом историческом прошлом. Это эффективный шаг в новом направлении - кинотуризме, и активно развивающемся паломническом туризме, которые позволят иностранным гостям познакомиться ближе с нашей страной", - отметил генеральный директор "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

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Участники переговоров планируют укрепить дистрибьюцию фильмов Узбекистана на территории Малайзии, создать возможности для развития систематического кинотуризма, позволяющего иностранным кинокомпаниям Малайзии снимать фильмы на территории республики. Кроме того, будут привлечены контент-компании Узбекистана для сотрудничества с коллегами в СНГ (Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан), а также для совместного производства фильмов как в государственном, так и частном секторе.

Теги:
Узбекистан, Малайзия, Национальное агентство "Узбеккино"



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