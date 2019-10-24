Хейли Бибер жестко отреагировала на новые клипы Селены Гомес

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. После долгого перерыва Селена Гомес выпустила за два дня сразу два видеоклипа, которые были сняты на новый iPhone 11 Pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 23 Окт 2019 в 9:11 PDT

Более того, сразу после выхода первого видеоролика разгорелся скандал.

Нынешняя любовь Джастина Бибера Хейли выложила в Stories скрин трека, который она слушает в данный момент, его название "Я убью тебя".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) 1 Окт 2019 в 12:11 PDT

Поклонники тут же подхватили эту историю и решили, что Хейли так отреагировала на клипы Селены Гомес, в которых она рассказывает про расставание с Джастином Бибером.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber) 7 Окт 2019 в 2:02 PDT

"Селена выпустила честную песню, в которой явно намекает на отношения с Джастином Бибером. Буквально через несколько минут после этого Хейли публикует это фото в сторис. Аааа, что происходит", - пишут фанаты.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Selena Gomez (@selenagomez) 22 Окт 2019 в 9:01 PDT

Напомним, последним альбомом Гомес был Revival 2015 года. С тех пор она выпустила несколько синглов и видео. А недавно звезда стала продюсером нескольких проектов на Netflix, включая драму "13 причин почему" и документальный фильм Living Undocumented о жизни иммигрантов без документов в США.