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Хейли Бибер жестко отреагировала на новые клипы Селены Гомес

Хейли Бибер жестко отреагировала на новые клипы Селены Гомес

YouTube
Культура
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Sputnik Узбекистан

Cразу после выхода первого видеоролика разгорелся скандал: Хейли Бибер запостила неоднозначные Stories в своем Instagram.

ТАШКЕНТ, 24 окт - Sputnik. После долгого перерыва Селена Гомес выпустила за два дня сразу два видеоклипа, которые были сняты на новый iPhone 11 Pro.

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Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Более того, сразу после выхода первого видеоролика разгорелся скандал.

Нынешняя любовь Джастина Бибера Хейли выложила в Stories скрин трека, который она слушает в данный момент, его название "Я убью тебя".

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Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

Поклонники тут же подхватили эту историю и решили, что Хейли так отреагировала на клипы Селены Гомес, в которых она рассказывает про расставание с Джастином Бибером.

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Публикация от Hailey Rhode Bieber (@haileybieber)

"Селена выпустила честную песню, в которой явно намекает на отношения с Джастином Бибером. Буквально через несколько минут после этого Хейли публикует это фото в сторис. Аааа, что происходит", - пишут фанаты.

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Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

Напомним, последним альбомом Гомес был Revival 2015 года. С тех пор она выпустила несколько синглов и видео. А недавно звезда стала продюсером нескольких проектов на Netflix, включая драму "13 причин почему" и документальный фильм Living Undocumented о жизни иммигрантов без документов в США.

Теги:
Instagram, Instagram, Instagram, артист, музыканты, музыкант, музыка, Видео, скандал, Культура, звезды, знаменитости, шоу-бизнес



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