Режиссер Назим Туляходжаев: Узбекистану нужны свои "Симпсоны"

В ноябре 2019 года в республике состоится форум мультипликаторов, на котором будет разработана дорожная карта по повышению профессионального уровня республиканских аниматоров.

ТАШКЕНТ, 29 окт - Sputnik, Лев Рыжков. Для развития национальной мультипликации необходимо брать пример с лидеров мировой индустрии и не перебарщивать с идеологией. Такую уверенность в разговоре со Sputnik выразил режиссер Назим Туляходжаев.

Узбекский мультипликатор, еще в 1983 году снявший мультфильм "Будет ласковый дождь" по рассказу знаменитого американского писателя-фантаста Рэя Брэдбери, уверен, что детскую аудиторию нельзя заинтересовать только картинами, основанными на народных сказках.

"Прежде всего надо продумать анимацию в тематическом отношении. Развивать национальную тему, брать за основу историю республики – это все правильно. Но мы это уже делали. Более того, мы делали это все 55 лет развития узбекской анимации. Не пора ли приобщиться к какому-то международному стандарту, чтобы находить определенных героев? Герой должен проходить десятки серий, запоминаться. Надо футболки печатать с его физиономией, постеры. Хорошо было бы найти такого героя, развить такую тематику сериального порядка", - считает мультипликатор.

По указке и поручениям национальная мультипликация развиваться не сможет, полагает Назим Туляходжаев.

"По национальному телевидению, в основном, какую крутят анимацию? Американскую, европейскую, японскую. И, естественно, дети, привыкшие смотреть на высокий пилотаж зарубежных мультипликаторов, с трудом воспринимают отечественные аналоги. Или вообще наши мультфильмы не смотрят. Или скучают", - констатирует режиссер.

Туляходжаев уверен, надо уметь говорить с детьми и подростками понятным им языком и вскрывать проблемы подрастающего поколения.

"Самое главное – это найти хороший сценарий. Как бы мы ни говорили о важности изобразительного или музыкального решения, но если у вас – плохая история, то хорошего кино просто не получится, какой бы у вас ни был шикарный художник-аниматор или композитор", - говорит режиссер.

Не только сказки

Первые попытки создать мультсериал в Узбекистане уже предпринимаются. Например, на одной из частных студий создается аналог американского мультфильма "Тачки".

"Я считаю, что, в принципе, в этом нет ничего плохого. Всегда начинаешь с подражаний кому-то, выискиваешь возможность встать на какой-то уровень, а потом, дай Бог, выразить что-то свое", - говорит Назим Туляходжаев.

Не помешали бы национальной анимации и свой аналог мультсериала "Симпсоны", полагает режиссер. Он уверен, оригинальные образы обязательно появятся.

"Главное, чтобы мультипликацию как можно меньше идеологизировали. Потому что когда присутствует контроль и цензура, очень трудно сделать что-то интересное. Сейчас у нас, в основном, в приоритете сказки. Но, может, стоит попробовать что-то и в других жанрах?", - говорит Туляходжаев.

Снять анимационный фильм труднее и затратнее, чем обыкновенный художественный. Например, 10 минут мультфильма делается за то же время, за которое снимается полноценный фильм. То есть, за 8-9 месяцев.

"У нас на студии мультипликационных фильмов - очень маленький штат. В России, в Казахстане или в Америке в студии работает сто-двести человек. А у нас в штате мультобъединения работают 28 или 29 человек. Молодежь ведь хочет много зарабатывать. А у нас их не устраивает зарплата. Они приходят, а потом ищут в другом месте, где выше зарплаты", - говорит Туляходжаев.

Перспективы у узбекской анимации есть, уверен Туляходжаев.

"У каждой страны, у каждого народа есть какие-то свои проблемы в том или ином виде творчества, - говорит режиссер. - Поэтому я считаю, что нормально у нас развивается анимация. Конечно, было бы хорошо, чтобы и технологии у нас улучшились, и чтобы появилась экономическая поддержка. Очень сложно прогнозировать что-либо. Мы стараемся по возможности развиваться. Вот сейчас собираемся переходить на 3D-анимацию", - говорит режиссер.