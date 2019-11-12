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На улицах Бухары

"Узбеккино" и "Союзмультфильм" создадут мультсериал о Ходже Насреддине

© sputnik /Антон Курилкин
Культура
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Sputnik Узбекистан

Первым совместным проектом НА "Узбеккино" и "Союзмульфильма" станет мультсериал о приключениях фольклорного героя.

ТАШКЕНТ, 12 ноя - Sputnik. Делегация НА "Узбеккино" встретилась в Москве со специалистами "Союзмультфильма". В ходе встречи стороны договорились о совместном производстве мультипликационного сериала о Ходже Насреддине. Об этом редакции Sputnik Узбекистан сообщили в пресс-службе НА "Узбеккино".

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"Особое внимание в Узбекистане уделяется развитию анимации. Мы хотим создать национального мультгероя, который станет любимцем детей. Недавно мы объявили конкурс на создание этого персонажа, а сегодня подписали меморандум с "Союзмультфильмом". Первым совместным проектом станет мультсериал о приключениях Насреддина," - отметил в своем интервью генеральный директор НА "Узбеккино" Фирдавс Абдухаликов.

Российские партнеры заинтересовались идеей, ведь не одно поколение далеко за пределами Узбекистана выросло на замечательных легендах об этом мудреце и путешественнике, который открывал читателю сказочные города - Бухару и Самарканд. 

Во встрече приняли участие представители посольства Узбекистана в России, а также члены делегации НА "Узбеккино" и киностудии "Союзмультфильм".

Теги:
меморандум, Национальное агентство "Узбеккино", Россия, Узбекистан, мультфильм



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