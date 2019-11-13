В Таджикистане в рамках Дней культуры Узбекистана проходят различные мероприятия, музыкальные программы, выставки, творческие встречи, мастер-классы и конференции.

ТАШКЕНТ, 13 ноя - Sputnik. С 11 по 15 ноября в Таджикистане проходят Дни культуры Узбекистана, сообщает Министерство культуры республики.

В международном аэропорту Душанбе делегацию Узбекистана торжественно встретили представители общественности и выдающиеся деятели культуры и искусства Таджикистана.

"Уже вчера, 12 ноября, состоялась встреча министра культуры Республики Узбекистан Бахтиера Сайфуллаева с министром культуры Таджикистана Шамсиддином Орумбекзода, где обсуждались вопросы развития культуры и искусства", - говорится в сообщении.

Основная цель двустороннего сотрудничества – повышение качества образования в направлении культуры, привлечение квалифицированных специалистов в области балета и оперы, организация театральных гастролей.

Министерство культуры Узбекистана Дни культуры Узбекистана в Таджикистане

В рамках Дней культуры Узбекистана также состоялась пресс-конференция.

Журналисты отметили, насколько высоко оценивают творчество узбекских исполнителей поклонники искусства из Таджикистана. Как было подчеркнуто, народ Таджикистана смотрит телеканал "Наво" Национальной телерадиокомпании Узбекистана.

Министерство культуры Узбекистана Дни культуры Узбекистана в Таджикистане

На пресс-конференции министр культуры Республики Узбекистан поддержал предложение узбекского корреспондента радиостанции "Овози тожик" об издании книги о дружбе двух народов.

Также отмечалось, что сотрудничество во всех направлениях, осуществляемое на основе действий президентов республик, служит укреплению дружбы народов. Особого восхищения достойны ежегодные Дни культуры, проводимые в двух странах с 2017 года.