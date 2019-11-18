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Легендарный Jimmy Choo пригласил узбекского дизайнера в Малайзию

Легендарный Jimmy Choo пригласил узбекского дизайнера в Малайзию

MyDay.uz
Культура
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18 0 0
Sputnik Узбекистан

Камола Рустамова (Azucar Moreno), представит свою новую коллекцию MUÑECA, что в переводе с испанского означает "Кукла".

ТАШКЕНТ, 18 ноя - Sputnik. Знаменитый дизайнер обуви Jimmy Choo пригласил узбекистанку Камолу Рустамову в Малайзию на показ, сообщает MyDay.uz.

Мероприятие пройдет 26 ноября в отеле Mandarin Оriental.

Узбекский дизайнер Камола Рустамова (Azucar Moreno), представит свою новую коллекцию MUÑECA, что в переводе с испанского означает "Кукла".

Легендарный Jimmy Choo пригласил узбекского дизайнера в Малайзию
MyDay.uz
Легендарный Jimmy Choo пригласил узбекского дизайнера в Малайзию

В коллекцию вошло 25 образов, где в каждом будет использовано от одного до четырех изделий: платья, комбинезоны, брюки, жакеты, чапаны, шелковые блузки с широкими рукавами, манишки, юбки и многое другое.

"В данный момент, кроме создания новой коллекции, параллельно я работаю над проектом, который будет представлен в августе 2020 году в Испании в городе Онтеньенте. Через традиционные костюмы будут представлены культура, традиции и история нашей страны", - рассказала дизайнер.

Камола Рустамова - многократная победительница фестивалей моды в Узбекистане. В 2006 году стала обладательницей номинации "Самый молодой дизайнер Андалусии", а в 2012 году стала самым лучшим молодым дизайнером Мадрида. Участвовала на международных показах моды в Барселоне, Мадриде, Севилье, Берлине, на острове Флорипа и других.

Легендарный Jimmy Choo пригласил узбекского дизайнера в Малайзию
MyDay.uz
Легендарный Jimmy Choo пригласил узбекского дизайнера в Малайзию

Напомним, Джимми Чу - малайзийский дизайнер обуви, основатель компании Jimmy Choo. 

Стал известен благодаря линейке обуви Daniel и лестному отзыву принцессы Дианы о его работе. Обувь дизайнера неоднократно упоминается в сериале "Секс в большом городе" и "Дьявол носит Prada".

Теги:
женская одежда, Одежда, одежда, Культура, узбекистанка, обувь, показ мод, показ мод, показ, Показ, мода, мода, дизайнеры, дизайнер, Малайзия, Узбекистан, Узбекистан



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