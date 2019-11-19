Белорусским гостям показали, каким будет Парк Победы в Ташкенте — фото

Парк построят к 75-летию Победы во Второй мировой войне. Он станет воплощением преданности народов Узбекистана своей Родине, преклонения перед бессмертным подвигом и светлой памятью тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу.

ТАШКЕНТ, 19 ноя - Sputnik. В Государственном музее Вооруженных cил Узбекистана прошел семинар с участием сотрудников "Белорусского государственного музея истории Великой отечественной войны", которые поближе ознакомились с проектом Парка Победы. Об этом сообщает пресс-служба Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны Узбекистана.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана Белорусские эксперты на семинаре в Государственном музее ВС Узбекистана

Концепция Парка Победа разрабатывалась с учетом рекомендаций Кабинета Министров, Министерства обороны, МИД, МВД Узбекистана, а также столичного хокимията. В обсуждении плана также принимали участие Министерство культуры, Академия наук, Академия художеств, фонд "Нуроний", Союз писателей, Творческий союз журналистов, Национальное агентство “Узбеккино” и Национальная телерадиокомпания республики. Кроме того, учитывалось мнение ведущих музеев и различных слоев населения.

"В годы войны народ Узбекистана принял около 1 миллиона человек, в том числе 200 тысяч детей, из прифронтовых районов, согревал их своей добротой, делился подчас последним куском хлеба. В то тяжелейшее время особенно ярко проявились испокон веков присущие нашему народу гуманизм, милосердие и душевная щедрость. При создании концепции Парка Победы, изучен опыт ряда зарубежных стран по созданию подобных парков и скверов, мемориальных комплексов", - отметил заместитель министра обороны Узбекистана по воспитательной и идеологической работе генерал-майор Азизбек Икрамов.

По его словам, созданный парк "станет одним из любимых достопримечательностей, как для граждан нашей страны, так и для туристов".

По словам архитектора и сотрудника Министерства строительства Узбекистана Гулшоиры Магаметовой, в разных уголках парка будут сооружены оформленные в национальном стиле крытые террасы, оснащенные электронным оборудованием для получения информации по тематике Парка Победы.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана Концепция Парка Победы в Ташкенте

Также будут созданы отдельное панно и специальные площадки с гербами, флагами, картами 35 государств – победителей во Второй мировой войне.

Для создания исторической атмосферы эпохи здесь будут транслироваться музыка военного времени и информационные сообщения тех лет.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана Концепция Парка Победы в Ташкенте

В парке также будет возведен Музей славы, в формировании которого будут предусмотрены рекомендации ветеранов, ученых-историков, творческой интеллигенции и широкой общественности.

На территории парка также разместятся библиотеки, Wi-Fi-зоны, сценические площадки.

Концепция Парка Победы в Ташкенте Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана

Концепция Парка Победы в Ташкенте Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана

Концепция Парка Победы в Ташкенте Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана

Концепция Парка Победы в Ташкенте Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана

Концепция Парка Победы в Ташкенте Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана 1 / 5 Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Узбекистана Концепция Парка Победы в Ташкенте

Ожидается, что парк построят в 2020 году к 75-летию Победы во Второй мировой войне.

Сегодня в Узбекистане проживают около тысячи участников войны и более 40 тысяч работников трудового фронта. В Великой Отечественной войне участвовали более 1,4 миллиона жителей Узбекистана, из них более 400 тысяч погибли, 130 тысяч пропали без вести.