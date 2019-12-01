Режиссер "Танца с саблями" Юсуп Разыков: тайная история создания шедевра

В декабре в российский прокат выходит художественный фильм "Танец с саблями", главным героем которого стал великий армянский и советский композитор Арам Хачатурян. Режиссер кинокартины Юсуп Разыков рассказал Sputnik о работе над лентой.

"Танец с саблями" — самое известное произведение композитора Арама Хачатуряна, в нем сочетаются армянские национальные мотивы и джаз. В фильме показана реальная жизненная ситуация, когда в 1942 году в эвакуации в разгар работы над знаменитой Второй симфонией Хачатуряну приходит даже не заказ, а ультимативное требование дирекции Кировского театра оперы и балета. В готовящийся к постановке балет "Гаянэ" необходимо срочно добавить танцевальный номер. На все про все — восемь часов.

"Свой шедевр Арам Ильич написал, конечно, из-под палки, — говорит Юсуп Разыков. — Он не задумывал этот танец, написал его, спасая постановку. Арам Хачатурян проходит в фильме все ступени — от сомнений в своем соответствии дарованию к пониманию, что он должен создать шедевр, чтобы оставить за собой право называться художником. И, обратившись к народным корням, пишет произведение, которое уже восемьдесят лет сводит с ума людей по всему миру".

© Sputnik / Лев Иванов Репродукция картины художника Петра Петровича Кончаловского "Арам Хачатурян", 1953 год.

Режиссер говорит, что рассказанная в фильме история похожа на "маленькую трагедию" Александра Пушкина "Моцарт и Сальери". Моцарт — это, конечно, Хачатурян. А Сальери — директор театра, бывший однокурсник, неудавшийся композитор. Эту роль сыграл блестящий российский актер Александр Кузнецов, которого, к сожалению, уже нет в живых. Роль в "Танце с саблями" стала одной из последних его киноработ.

© Sputnik / Игнатович Репродукция рукописи композитора Арама Ильича Хачатуряна "Танец с саблями".

Арама Хачатуряна играет Амбарцум Кабанян — актер театра "Мастерская Петра Фоменко".

"Исполнителя роли Арама Ильича я подбирал довольно долго, — вспоминает Юсуп Разыков. — Хачатуряна должен был играть только армянин. Мы проводили кастинги в Ереване. К нам приезжал пробоваться артист из США. А потом я увидел Амбарцума Кабаняна и понял, что он тот, кто мне нужен. Это сложившийся артист, способный очень на многое. В фильме он в основном молчит. Но это и требовалось, чтобы показать, как из пустоты рождается музыка".

Съемки фильма проходили в российском Ярославле и в Армении.

"Один из эпизодов картины снят в монастыре Хор Вирап на границе с Турцией, откуда виден Арарат, — рассказывает Юсуп Разыков. — Я старался избежать "туристических ракурсов". Арарат в фильме — это символ, мечта, исторический смысл".

Сам Юсуп Разыков родился в Ташкенте, но ему близка и Армения.

"Армянином был мой отчим, — говорит режиссер. — Моя мама жила с ним пятнадцать лет. Он был летчиком гражданской авиации, человеком, не очень глубоко погруженным в армянскую культуру. Но благодаря ему у меня появилось много новых родственников. Я до сих пор поддерживаю теплые отношения с этими людьми. А потом, когда я уже поступил в университет, друзья "заразили" меня Хачатуряном".

Режиссер признается, что был поражен красотой этой музыки, ее близостью к природе и людям. Фильм о Хачатуряне был давней мечтой Юсупа Разыкова, которая теперь обрела экранное воплощение.