Ушел из жизни народный артист Узбекистана Тохир Миралиев

Узбеккино и Узбекистанская ассоциация кинематографистов уже выразили свои глубокие соболезнования семье актера.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Скончался народный артист Узбекистана Тохир Миралиев, сообщает "Узбеккино".

Он известен по ролям в таких фильмах, как "Тилла бува" (2011), "Учар отлар" (2011), "Қовун" (2012), "Жасур" (2011), "Аросат" (2009), "Чавандоз" (2007), "Армон" (1987).

Узбеккино и Узбекистанская ассоциация кинематографистов выражает глубокие соболезнования.

Его коллеги и друзья рассказывают о нем, как о человеке, преданном своей профессии.

"Он никогда не показывал грусть и всегда говорил, что никогда не поздно начать заново", - говорят о нем знакомые.

Тохир Миралиев учил молодых узбекистанцев актерскому мастерству долгое время.

В его адрес всегда поступали только добрые пожелания от его поклонников, коллег и знакомых.