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Ушел из жизни народный артист Узбекистана Тохир Миралиев

Ушел из жизни народный артист Узбекистана Тохир Миралиев

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Культура
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/culture/20191205/12945060/Ushel-iz-zhizni-narodnyy-artist-Uzbekistana-Tokhir-Miraliev.html

Узбеккино и Узбекистанская ассоциация кинематографистов уже выразили свои глубокие соболезнования семье актера.

ТАШКЕНТ, 5 дек - Sputnik. Скончался народный артист Узбекистана Тохир Миралиев, сообщает "Узбеккино".

Он известен по ролям в таких фильмах, как "Тилла бува" (2011), "Учар отлар" (2011), "Қовун" (2012), "Жасур" (2011), "Аросат" (2009), "Чавандоз" (2007), "Армон" (1987).

Узбеккино и Узбекистанская ассоциация кинематографистов выражает глубокие соболезнования.

Его коллеги и друзья рассказывают о нем, как о человеке, преданном своей профессии.

"Он никогда не показывал грусть и всегда говорил, что никогда не поздно начать заново", - говорят о нем знакомые.

Тохир Миралиев учил молодых узбекистанцев актерскому мастерству долгое время. 

В его адрес всегда поступали только добрые пожелания от его поклонников, коллег и знакомых.

Теги:
узбекистанец, Узбекистан, Узбекистан, актер, актер, смерть, Культура



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